Co přinesl Steam Festival? Zahrál jsem si šest dem a chci od každého víc

8. 2. 2021 17:14 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Na Steamu ještě stále probíhá festival, během nějž si můžete vyzkoušet demoverze mnoha a mnoha chystaných indie her. Sám jsem neváhal a stáhl několik kousků, které mi byly od pohledu sympatické zejména svým žánrem, a rozhodl jsem se, že se s vámi podělím o krátké dojmy. Nakonec je z toho šest různorodých zážitků, z nichž ani jednoho nelituji a ve všech případech si nechci nechat ujít plnou hru.

Festival skončí zítra v 19:00, takže máte ještě čas vyzkoušet si cokoliv, co vás zaujme, ať už z výběru níže, nebo z kompletní nabídky. Spousta dem není delších než pár desítek minut, takže toho můžete ochutnat poměrně dost. A pokud jste sami dali něčemu šanci a stojí to podle vás za vyzkoušení, budu jedině rád, když na takovou hru upozorníte v diskuzi či na Discordu. Teď už ale můj výběr zajímavých chystaných her v abecedním pořadí.

Dorfromantik (vydání plné hry: 25. 3. 2021)

zdroj: Toukana Interactive

Dorfromantik je poměrně unikátně pojatá budovatelská strategie, která je zároveň jedním velkým puzzlem. Její princip je až neuvěřitelně triviální, v čemž zároveň tkví jeho genialita. Ve hře postupně procházíte balíčkem hexagonálních dílků. Hezky jeden po druhém je umisťujete do sousedství dříve umístěných dílků, čímž vám vznikají rozlehlé louky, lesy a pole, které tu a tam přerušuje městská zástavba, řeka či železnice.

Není zde žádná možnost dílek odmítnout, prostě ho musíte umístit, což vás nutí plánovat dopředu. Některé z dílků totiž obsahují úkoly typu Tyto domečky chtějí být v sousedství osmi domečků nebo Tento les chce být tvořený aspoň padesáti stromy. Snažíte se tedy dílky propojovat, aby vznikaly velké skupiny, ale ne zase moc velké, protože některé úkoly po vás naopak chtějí takovou skupinu zcela obklopit jinými strukturami, tedy uzavřít.

Za plnění úkolů a navazování dílků dostáváte body, což je jediný cíl, kvůli kterému demo hrajete. Je omezené 85 tahy, ale i během nich vám pod rukama během deseti minut vznikne krásně vypadající krajina, po jejíž železnici se prohánějí vláčky a po řekách lodičky. Ke slovu přicházejí i unikátní budovy a obecně má Dorfromantik velký potenciál být příjemnou, oddechovou, ale zároveň i přemýšlivou strategií. A plné hry se dočkáme již příští měsíc!

zdroj: Nano Games

Jakožto milovníka vesměs všeho, co má alespoň dvě kola, ale spíš víc, mě Heavy Duty Challenge nemůže nepřitahovat, obzvlášť po mém absolutním propadnutí SnowRunnerovi. HDC totiž také sází na propracovanou fyziku podvozku a pneumatik, jen na rozdíl od SnowRunnera nejsou zdejší trucky využívané k přepravě materiálů, ale k závodění.

Hra totiž zpracovává skutečné závody trucků v náročném terénu, takže bude obsahovat jak licencované značky jako Man, tak skutečné závodní týmy. Demo nabízí jediný časový závod, v němž se musíte co nejrychleji dostat do cíle přes několik překážek.

Sice nemusíte řešit spojku, ale řadíte sami, stejně jako přepínáte mezi různými režimy pohonu. Podvozek reaguje na nerovnosti terénu slušně, ale pneumatiky mají velmi podivnou fyziku připomínající sliz odlepující se od jedné a přilepující se ke druhé nastražené trubce. Dobře ale vypadají hlína a kamení odletující od kol stejně jako uvolněné balvany, které se pod tíhou trucku přesouvají.

Demo zatím nepůsobí úplně lákavým dojmem a je vidět, že hra ještě zdaleka není odladěná a hotová. I na výkonném počítači, kde všechno běhá na maximální detaily bez problému, se hra seká, zvuky jsou dost otřesné a nabídnutá trať prakticky nepředstavovala žádnou výzvu.

Doufám, že plná hra bude mnohem dotaženější a že tvůrci ještě stále pracují i na tak základních věcech, jako je fyzika, protože jinak bych se obával dost nehezkého průměru. Ale pořád ještě věřím, že by to mohlo dopadnout dobře.

zdroj: Modus Games

Lost Words: Beyond the Page už sice vyšla na Stadii, ale jelikož je mi taková služba s vesnickým internetem odepřená, jsem rád alespoň za demo hry na Steamu, kam hra dorazí během několika měsíců. Jedním jejích z velkých lákadel je příběh psaný Pratchettovou dcerou Rhiannou, který i na ploše tak krátké ukázky umí zaujmout.

Vyprávění je zde totiž poměrně unikátně spojené s vlastním hraním. Sice to ze začátku připomíná Haimrika, když fyzicky běháte po slovíčkách, která se před vámi objevují na stránkách deníku zdejší vypravěčky – dívky oslavující narozeniny. Avšak tyto deníkové pasáže, kde se dozvídáme spíš něco o vypravěčce samotné, střídá graficky zcela odlišné prostředí 3D plošinovky, kde se odehrává dívkou vyprávěné a vámi formované fantasy.

Zatímco v deníku používáte zvýrazněná slova k doplnění vět či dokreslení obrázku, což je celé neskutečně veselé a hravé, ve vyprávěném příběhu objevujete „skutečný“ svět sužovaný hrozbou a slova jsou zde kouzla, která taháte z knížky. S jejich pomocí nejprve pouze zvedáte předměty, později se naučíte opravovat rozbořené struktury a hasit požáry.

Po odehrání dema budete chtít jednoduše víc. Je to jedna z těch opravdu milých malých adventur s velice příjemně vyprávěným příběhem, v němž se cítíte být spisovatelem, krásnou grafickou stylizací a obrovským potenciálem stát se indie klenotem letošního roku. Lost Words okamžitě míří mezi mé nejočekávanější hry roku.

zdroj: tinyBuild

O Potion Craftu už jsem se rozepsal v samostatné novince, po které mi to jednoduše nedalo a musel jsem ho vyzkoušet, už kvůli té úchvatné grafické stylizaci a následně i moc příjemnému hudebnímu doprovodu. Nakonec je i samotná hra velmi zajímavá, byť se trochu obávám, že nezabaví na moc dlouho a ani zdaleka není tak komplexní jako v Kingdom Come: Deliverance.

Vaření lektvarů je takový zábavný puzzle. Odehrává se na zamlžené mapě, kde se pídíte po nových receptech. Každá surovina vhozená do kotlíku vás vyšle po určité cestě na této mapě a vy se suroviny snažíte promíchat tak, abyste doputovali na symbol lektvaru. Lektvar si poté můžete uložit, což znamená, že příště stačí použít ty samé suroviny a léčivá voda je hotová. Nicméně můžete ho zkusit „vynalézt“ znovu s použitím menšího množství surovin a tím šetřit na jeho výrobě.

Nejzábavnější na tom všem je na fyzice založený proces výroby. Rostlinky a houbičky musíte fyzicky rozdrtit ve hmoždíři, abyste umocnili jejich efekt. Kvedlačkou v kotlíku musíte míchat, sem tam přilévat vodu pro usměrnění, nakonec rozžhavit kotlík s pomocí pumpování měchu. Je to moc příjemné a zábavné.

Nakonec lektvar prodáte zákazníkovi, který o něj sám zažádal (někdy přímo, někdy vám musí dojít, co zrovna potřebuje). Můžete smlouvat, což je minihra založená na reflexech a vždy jdete do rizika, že budete nakonec ještě tratit. Jsou tu stromy s vylepšením a v demu zamčené obrovské zařízení plné zkumavek, kde budete vyrábět něco ďábelského.

Hraje se to dobře, ale nemohl jsem se zbavit pocitu, že by mi to za hodinu už nemělo co nabídnout. Tak snad v plné hře bude mnohem víc náplně.

zdroj: Nacon

Slay the Spire a jím inspirované hry mě snad nepřestanou přitahovat. Roguebook je další z nich a zajímavá je ze dvou důvodů – pracuje na ní tvůrce Magiců Richard Garfield a má originálně zpracovaný systém průzkumu náhodně generovaných map. Jo a odehrává se ve světě karetní hry Faeria, kdyby to pro vás bylo důležité.

Roguebook vás nechá objevovat hexovou pláň s pomocí kusově omezených štětců, které vybarví pár políček okolo vás, čímž prozradí, co se na nich ukrývá. Mohou to být peníze, obchodník, speciální předmět, náhodná karta nebo třeba souboj. Do bojů zde chodíte zcela dobrovolně, klidně je můžete vynechat, ale odměnou vám bývají další prostředky pro odhalení části mapy, takže ve skutečnosti nevynecháte ani jeden.

Cílem je setrvat v jedné lokaci co nejdéle, odhalit co nejvíc z mapy a vším tím se co nejlépe připravit na bosse, který je prakticky kdykoliv přístupný. Souboje pak probíhají podle klasických pravidel Slay the Spire – máte tři many a víte, co ve svém tahu provedou soupeři. Do toho je přimíchán Darkest Dungeon, takže záleží na tom, jakou pozici okupují vaši hrdinové.

Svoboda v průzkumu mapy je oproti ostatním „spirovkám“ osvěžující, ale je v ní také strašně moc náhody. Nikdy nevíte, co svým štětcem odhalíte a snadno se stane, že rychle dojdou možnosti, nic zajímavého nenajdete a na bosse jdete zcela nepřipravení. Jindy vám zase štěstí přeje a bosse si dáte s prstem v nose. Ale Roguebook má i tak nemalý potenciál stát se dalším skvělým nástupcem Slay the Spire.

zdroj: PlayWay

Ano, názvem a mechanismy je to už asi tisící hra v pořadí, v níž se stáváte mechanikem „něčeho“, v tomto případě nákladního vozidla. Nicméně tentokrát nemáte svou dílničku a opravování vlastně není ani hlavní náplní hry! Jde totiž spíš o hru z ranku Euro Truck Simulator 2, SnowRunner či Death Stranding, tedy v první řadě něco někam doručujete.

Demo hry Truck Mechanic: Dangerous Paths vás vezme na hodně nebezpečné horské cestičky, jimiž se pokusíte opatrně projet. Přitom se váš náklaďák ničí a když třeba píchnete, musíte zastavit, vytáhnout hever a vyměnit duši poškozeného kola. Zároveň vás čekají i další nepříjemnosti jako třeba závaly.

Hra překvapí plnohodnotným dabingem, kdy se jako ve Firewatch spojujete skrze vysílačku s nadřízenou, která vám zadává hlavní i vedlejší úkoly. Ze všeho nejvíc to připomíná SnowRunner, jelikož i zde máte dílčí mapy, na kterých plníte úkoly. Nejsou ale tak velké ani svobodné a simulace není ani zdaleka tak pokroková.

Pro mě jde ale každopádně o milé překvapení hlavně proto, že skutečně nejde o další simulaci opraváře, kterých už máme víc než dost, ale o něco zcela jiného, co je tímto mechanismem pouze okořeněné. Navíc grafika je na poměry podobných simulací docela slušná, lokace velmi zajímavé a je zábavné jimi projíždět. Projekt hodlám bedlivě sledovat.