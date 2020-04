PC verze Death Stranding byla odložena

Windows PlayStation 4 PS4 Pro

- Preview autor: Adam Homola

PC port Death Stranding měl vyjít původně už na začátku června, ale bohužel si na něj budeme muset počkat ještě o chvilku déle. Kojima Productions totiž oznámili, že původní datum vydání neplatí, a to nové stanovili na 14. července.

O žádný zásadní posun nakonec nejde a jedné z nejpodivnějších a nejlepších her loňského roku se na PC dočkáme tak jako tak už brzy. Za odklad může celosvětová pandemie koronaviru, respektive uzavření kanceláří Kojima Productions. Vývojáři sice pracují z domova, nicméně v takovém režimu jim práce na PC verzi potrvá o něco déle. Odklad potvrdilo studio na svém oficiálním účtu na Twitteru.

PC verze Death Stranding bude podporovat vyšší frameraty, ultraširokoúhlé monitory a hned od vydání se bude moct pochlubit foto módem. Ten při vydání PS4 verze chyběl a do hry se dostal až formou updatu minulý měsíc.

Death Straning vyšlo v listopadu minulého roku, tehdy pouze exkluzivně na PlayStation 4. Šárka mu dala v recenzi devítku s tím, že „od desítky dělí Death Stranding snad jen jeho nepřístupnost. Odměnou za oloupání „divné“ a „rozvláčné“ slupky vám bude špičkový příběh, mnohovrstevnatá hratelnost, solidní technický stav i revoluční asynchronní multiplayer, kvůli kterým stojí za to vydržet.“

Kodžima svou první hrou od odchodu z Konami neočaroval jen Šárku. Death Stranding posbíralo řadu ocenění po celém světě a jeho kouzlu jsme nakonec podlehli i my: v redakčním hlasování o Hru roku 2019 jsme jí dali to nejvyšší možné ocenění. Hráči na PC se rozhodně mají na co těšit.

zdroj: 505 Games