Horor Little Hope vás vyděsí lekačkami a mrazivým prolínáním současnosti se zrůdnou historií

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Preview autor: Patrik Hajda

Hororová antologie The Dark Pictures od tvůrců Until Dawn letos v létě dostane svou druhou povídku zvanou Little Hope, jejíž nový trailer jste mohli zhlédnout před dvěma dny. Nám se naskytla možnost dozvědět se o chystané filmové adventuře něco víc. Běžně bych se sešel s autory na jimi vybraném místě a možná si hru sám osahal, ale vzhledem k aktuálním opatřením jsem místo toho z pohodlí domova absolvoval předpřipravenou prezentaci se záběry z hraní, které ve mně vyvolaly pořádně nepříjemné pocity. A to od takové hry chcete.

Jak už možná víte z dosavadních oficiálních informací, Little Hope je název amerického městečka, kde se ocitne banda nešťastných vysokoškoláků a profesorů, které zde nečeká nic dobrého. I když je město samotné fiktivní, na mapě byste ho našli v Nové Anglii jen pár kilometrů od o něco slavnějšího Salemu.

Jde tedy o oblast, která v roce 1692 žila čarodějnicemi. Respektive místní obyvatelé byli strachem z čarodějnic posedlí a čarující bytosti nacházeli v mladých dívkách, aniž by měli jakékoliv důkazy o jejich nadpřirozených schopnostech. Stačilo ukázat prstem, strhnout dav fanatiků a čistá panna brzy zmizela v plamenech.

The Dark Pictures: Little Hope se svým způsobem odehrává v těchto temných časech, kdy si člověk nemohl být jistý vlastní dcerou či sestrou. Svým způsobem proto, že se prolíná s moderní dobou. Parta vysokoškoláků s dvěma profesory je zrovna na cestě na školní výlet nebo z něj (těžko soudit, nemám veškeré informace o pozadí příběhu), když se jim životy obrátí naruby.

zdroj: Supermassive Games

Z nějakého důvodu cestují v malém počtu uprostřed noci americkou divočinou, když je z hlavní trasy odkloní správně podezřelý policista. Prý je cesta uzavřená kvůli nehodě a musejí to objet přes zapomenuté místo Little Hope. Obavy v očích řidiče školního autobusu by nemohly být čitelnější, ale nemá na výběr.

O pár okamžiků později potká i autobus nehoda a přeživší se ocitají uprostřed ničeho, obklopení hustou mlhou. Tady je patrná inspirace Silent Hillem, ale tvůrci si při vytváření příběhu nastudovali spousty ikonických hororových knih a bijáků, jejichž odhalování fanoušky jistě potěší.

Co se dělo dál, můžete sami vidět v záběrech níže. Z pomalé procházky mlžnou krajinou mrazí, a jakmile začnou šustit okolní křoviska, strach se začne stupňovat. Ukázka prozrazuje známý systém voleb a ani tentokrát nebudou chybět quick time eventy, stejně jako otřepané, ale, přiznejme si, stále funkční lekačky.

Na čem se zapracovalo, jsou úhly kamery, které v případě předchozího dílu antologie, Man of Medan, patřily mezi největší výtky. Vzhledem k tomu, že jsem si hru nemohl sám vyzkoušet, mi v tomto případě nezbývá než věřit slibům vývojářů.

Co už vám ale video rozhodně neprozradí, jsou jemu předcházející a po něm následující události. I Little Hope je silně filmová hra, ve které nemáte ovládání v ruce tak často jako u jiných adventur. Spoustu času jen sledujete filmečky v nádherné grafice se známými herci (zejména skvělým Willem Poulterem) a jen občas vyberete volbu nebo kousek popojdete.

Úvodní, značně dlouhá cutscéna je fantastickým dílem. Během několika minut pochopíte velmi komplikované vztahy početné rodiny, jejíž každý člen má své vlastní problémy. Zejména z malé dcerunky a jejích vykulených očí jde pořádný strach, a ne bezdůvodně.

Po pár minutách budete svědky naprosto hrůzných a nepříjemně reálných výjevů, kvůli kterým si rozmyslíte lézt po zamrzlých římsách, zamykat se v koupelně a zahrávat si se sirkami… Nechci vám toho prozrazovat až příliš, ale kromě toho, že ve vás úvodní scéna probudí mrazivé pocity, vás také pořádně zmate.

Zemře v ní totiž jedna z postav, za kterou následně hrajete v ukázce výše po nehodě autobusu. Vyvolává to otázky ohledně časové posloupnosti. Je možné, aby chlapec předchozí události přežil? Nebo úvod nastane až později? Hrátky s časem budou jedním ze stěžejních pilířů Little Hope, čímž se dostáváme k událostem následujícím po procházce mlžnou silnicí.

Skupinka brzy narazí na obyvatele městečka Little Hope, kteří ale nosí oblečení, které už stovky let nikdo neobléká. Nejde o zaměstnance skanzenu ani o divadelní představení. Studenti s učiteli se s největší pravděpodobností (jakkoliv je to šílené) ocitli v minulosti a v té nejhorší možné době popsané v úvodu textu.

Lidé upalují čarodějnice, mladé dívky se musejí skrývat. A zde přichází ke slovu velmi zajímavá zápletka. Parta přeživších zde potkává své historické dvojníky, kteří do jednoho čelí popravě a na vás bude zjistit, co se to tady u všech svatých děje. Já se to nedozvěděl, takže vám to ani neprozradím, ale jako základ pro originální příběh to bohatě postačí.

Abych to shrnul: Z prezentace jsem nabyl dojmu, že The Dark Pictures: Little Hope umí vyvolat pořádně hutnou a děsivou atmosféru, její tajuplná zápletka je dostatečným lákadlem, volby budou mít opět dramatický dopad na další vývoj a smrt postav je vykreslovaná syrově, surově a realisticky.

Ani tentokrát nebude chybět gaučové hraní ve více hráčích, onlinová kooperace dvou hráčů a takzvaný Curator’s Cut, který vám umožní vidět události z jiné perspektivy. Na dohrání si vyhraďte něco mezi čtyřmi a pěti hodinami.

Doufejme, že se nevrátí neduhy předchozí hry a dostaneme podobně kvalitní zážitek, jakým byl Until Down. The Dark Pictures: Little Hope vyjde letos v létě na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.