Dojmy z Gamescomu: Flintlock: Siege of Dawn v sobě míchá Dark Souls a God of War

1. 9. 2022 18:00 | Preview | autor: Pavel Makal

Na stánek vydavatelství Kepler jsem se vyloženě těšil: Obě hry, které jsem tam měl vidět, mě totiž eminentně zajímají. Zatímco na dojmy ze Scornu, který připravuje srbské studio Ebb Software, si budete muset ještě celých 20 dní počkat, Flintlocku padlo embargo už dnes.

Jeho autory, studio A44 Games, můžete znát jako vývojáře openworldového soulslike akčního RPG Ashen, které vyšlo koncem roku 2017. Ashen byl tehdy opatřen zajímavou stylizací stojící na částečné absenci detailů, která dávala prostředí i postávám až snovou estetiku.

Když jsem nicméně viděl v akci novinku, celým jménem Flintlock: Siege of Dawn, měl jsem okamžitý dojem, že do studia buď muselo přijít velké množství nových talentů, nebo přitéct podstatný objem peněz, protože od zjevně nízkorozpočtového minulého kousku dělí novinku asi taková propast, jaká oddělovala prvního Wolfensteina od prvního Call of Duty.

Magie a střelný prach

Flintlock je v jádru další akční RPG s prvky série Souls, hratelnost ale svou dynamičností připomíná spíš akční adventuru. Hlavní hrdinka Nor je vybavena sekyrkou a křesadlovou puškou a kromě těchto neživých společníků ji ještě doprovází magický mazlíček Enki, jakýsi ušatý létající slepenec několika zvířecích druhů.

Ten není na obrazovce jen tak do počtu, vývojáři ho připodobňují k Atreovi z God of War. Enkiho sice taktéž nemůžete přímo ovládat, lze mu ale udílet příkazy k sesílání různé podpůrné magie a v případě potřeby vám také může pomáhat s překonáváním terénních překážek díky tomu, že sám není omezen zemskou přitažlivostí.

Flintlock se odehrává ve světě, kde se mísí magie se zmíněnými křesadlovými střelnými zbraněmi. Bohužel se do něj vrátili bohové a s nimi ožili mrtví, a tak se Nor i se svým doprovodem vydává na cestu za záchranou všeho, co zná. Nenechte se ale mýlit, všechny navrátivší se mrtvé duše nejsou zlé, mnohé si pamatují na své předchozí životy a chtějí se k nim vrátit. V ukázce z hraní jsme tak například viděli přátelskou majitelku kavárny, která jen v současné době vypadá poněkud… nezvykle.

Svět, kam až oko dohlédne

Flintlock nabídne masivní otevřený svět s hromadou tajemství k objevování. Autoři se sice zuby nehty bránili srovnávání, ale zřejmě by velmi rádi byli barevnějším a méně depresivním Elden Ringem. K tomuto zjednodušení ostatně nabádají i náročné souboje s nepřáteli, kteří vám rozhodně nedají nic zadarmo.

Boj je nicméně obohacen novým mechanismem zbroje. Když se pustíte do nějakého nepřítele a utržíte od něj pár ran, budete postupně přicházet o brnění, což přímo vizuálně uvidíte na těle hlavní hrdinky (přestaňte myslet na nemravnosti, oblečení na sobě bude mít vždycky). Zbroj můžete získat zpátky pokořením soupeře, přímo během boje ale funguje jiná rovnice: Využíváním palné zbraně v levé ruce padá ze soupeře jeho vlastní zbroj, která se automaticky lepí na vás, při užívání sekyrky zas padají náboje.

zdroj: Kepler Interactive

V rámci ukázky jsme viděli souboj s bossem, který kromě vizuálního pozlátka ukázal nutnost obratně uhýbat masivním magickým útokům a variabilitu, s jakou lze přistoupit k porážce velkého padoucha. Kromě hrubé síly se ho totiž s pomocí Enkiho kleteb můžete pokusit srazit do hlubiny, a tím si výrazně usnadnit práci. Enki a jeho podpůrná magie bude zjevně hrát významnou roli a může představovat rozdíl mezi úspěchem a prohrou.

God of War v soubojích připomínají i mnohem akčnější úhly a animace při speciálních úderech, které můžete uštědřit omráčeným nepřátelům. V ten moment ze soulslike zážitku vykoukne ona nablýskaná akční adventura a ukáže své vycizelované, pečlivě připravené efekty.

Přímou cestou i oklikou

Co se otevřeného světa týče, nechtějí vám autoři házet klacky pod nohy, a tak kromě následování hlavní dějové linie můžete strávit mnoho času touláním a objevováním tajemství, vedlejších úkolů a skrytých pokladů. Vývojáři sami při prezentaci hovořili o důležitosti vyvážení atraktivity pro hráče, kteří si chtějí pouze užít hlavní příběh a nezajímá je omáčka okolo, a pro ty, kteří chtějí prošlapat každý kout a hodlají se hrou strávit dlouhé týdny. Dle jejich názoru si Flintlock mohou užít obě skupiny. Postupem času si mimo jiné můžete najmout skupinku sapérů, kteří za pomoci střelného prachu odstraní různé překážky a odemknou dříve nepřístupné zkratky.

Na rozdíl od předchozího Ashenu bude mít Flintlock propracovanější RPG systém s různými skilly. Od série Souls ho odlišuje způsob levelování: Klasické zkušenostní body vám po získání nikdo nevezme, ale během soubojů za každý útok získáváte takzvanou reputaci, která se počítá s různými multiplikátory podobně jako v klasických rubačkách typu Devil May Cry. Tato reputace funguje jako platidlo, po smrti se ovšem vynuluje, a pokud ji chcete zpět, musíte si pro ni doběhnout jako pro dušičky v Dark Souls.

Strom skillů je obrovský, každý poražený bůh vám navíc poskytne novou speciální schopnost, a tak se Nor s každým vítězstvím stává mocnější a mocnější. To přijde vhod třeba při osvobozování jednotlivých osad a městeček, které následně znovu ožijí návratem obyvatel, což zpřístupní další questy a aktivity. Vývojáři během ukázky z hraní opakovaně zmiňovali, že pro plynulost dema odstranili některé hádanky a překážky na cestě k bossovi, ale hráči si budou muset občas i lámat hlavu.

Flintlock vypadá skvěle a perfektně mísí současná módní akční RPG s přístupností mainstreamových akčních adventur. Pokud se autorům povede dosáhnout všeho, co si předsevzali, máme před sebou zajímavý výlet do světa nabitého tajemstvím a zábavnými střety.

O kvalitách hry bychom se měli přesvědčit počátkem příštího roku na PC a současné i minulé generaci konzolí.