Dojmy z Gamescomu: Děsivé Alone in the Dark vypadá na zdatnou konkurenci Resident Evilu

Společnost Embracer a její tři dceřiné součásti Plaion (dříve Koch Media), THQ Nordic a Prime Matter zabíraly v uzavřené novinářské sekci kolínského Gamescomu zdaleka největší prostor a silnou pozici měly i v halách určených pro veřejnost. Není se čemu divit, Embracer představuje čím dál zásadnějšího hráče nejen v rámci evropské herní scény a do Kolína nad Rýnem přivezl slušnou řádku her.

Své dojmy z výstavy započnu tak, jak jsem započal Gamescom samotný, a sice povídáním o Alone in the Dark, remaku klasického survival hororu z roku 1992, jehož nedávné odhalení patří k největším překvapením letošního roku.

Na stánek THQ Nordic jsem dorazil hned ve středu ráno těsně po akreditaci, nalil do sebe ledový Almdudler a vařící kafe a s mírně rozkolébanými útrobami (ano, ve svém věku už bych mohl mít rozum) se vydal na zhruba půlhodinovou prezentaci plánů, jaké s kdysi zásadní, v dnešní době však už mírně pozapomenutou značkou vývojáři mají.

Kdo za tím stojí?

Švédské studio Pieces Interactive dost možná neznáte, kromě námezdních prací pro různé společnosti jsou v jeho portfoliu zajímavé snad jen datadisky pro Titan Quest. Důvěryhodnost novému projektu dodává především přítomnost Mikaela Hedberga na pozici scenáristy a šéfa vývoje. Hedberg totiž v minulosti pracoval na Amnesii a Somě, takže s hororovými motivy má své zkušenosti.

Už od začátku prezentace bylo jasně patrné, že tým má ke značce Alone in the Dark vřelý vztah, který není jen maskou pro PR. O chystané hře ostatně odmítají hovořit jako o remaku nebo restartu série, popisují ji zkrátka jako milostný dopis původnímu, třicet let starému titulu, který sami považují za zakladatele survival hororů.

Bez Alone in the Dark by podle nich nikdy nevznikl Resident Evil a další zásadní série tohoto žánru a já se zase už z prvních ukázek nemohu zbavit ironického dojmu, že bez úspěšných remaků japonské série od Capcomu by se naopak zřejmě k životu nevrátilo Alone in the Dark. Po původní populární trilogii z první poloviny devadesátých let minulého století totiž přišel relativně zdařilý díl The New Nightmare z roku 2001, který následoval podprůměrný reboot z roku 2008 a zcela otřesný sedm let starý díl Illumination, který na Metacriticu rudě září s průměrným hodnocením 19 bodů.

Začátek vývoje nové hry se datuje do roku 2019, tedy krátce poté, co na trh vtrhnul remake Resident Evilu 2 a získal si srdce kritiky i hráčů. I když se sami autoři tomuto srovnání ve své prezentaci úzkostlivě vyhýbali, hratelnostní mix akce s nedostatkem nábojů a léčiv spolu se zapeklitými hádankami a kamerou umístěnou za ramenem protagonisty prozrazuje mnohé.

Mimochodem, kamera bude dynamická. Na mou otázku, zda vývojáři zvažovali tradiční fixní úhly, které jsou pro staré survival horory typické, jsem sice dostal kladnou odpověď, během živých diskuzí v rámci týmu se ale nakonec rozhodli pro modernější pojetí, které hráče mimo jiné nebude mást „tankovým“ ovládáním. Průzkum starého sídla má být ostatně zcela klíčovým prvkem hratelnosti, studio chce hráče inspirovat k prohledání každého zákoutí a zjišťování příběhových detailů, a tak je dobrý přehled o okolí velmi důležitý.

Počítání nábojů

Co se týče akce, dostaneme do rukou krátké i dlouhé palné zbraně, v nejvyšší nouzi ale k obraně budeme moci využívat i předměty denní potřeby. Hra rozhodně není střílečka, spíše zoufalý boj o život. Vývojáři upozorňují, že v duchu survival hororů nebude vždy v hráčově nejlepším zájmu plýtvat omezenými zdroji a rozhodně není ostuda před nepřáteli utéct, případně se kolem nich proplížit.

Během nenápadného obcházení budeme mít zřejmě i lepší příležitost prohlédnout si monstra, která pro hru navrhuje Guy Davis. Ten spolupracuje i s režisérem Guillermem del Torem a jistě mi dáte za pravdu, že tvory z jeho filmů byste ve snech potkat nechtěli.

Příběh je zasazen do americké Louisiany 20. let a točí se kolem záhadné sebevraždy. Do tajemné (a na první pohled děsivé) vily Derceto jsou povoláni Edward Carnby a Emily Hartwood. Na začátku hry si můžete vybrat, za kterého z nich příběh absolvujete, nezvolenou postavu budete následně potkávat jako NPC. Vývojáři na prezentaci zdůrazňovali, že volba není pouze kosmetická, každý z hrdinů uvidí jiné cutscény, povede jiné dialogy a obecně se bude průchod lišit natolik, že pro absolvování celistvého příběhu bude zapotřebí vidět děj oběma páry očí.

Příběh, akce, hádanky, průzkum

Filmový příběh je jedním ze čtyř základních pilířů, na kterých má Alone in the Dark stát. Zatímco v původní verzi byl velmi zjednodušený (a zabral jen zhruba 2 hodiny), v té moderní chtějí autoři jeho aspekty detailně rozpracovat. V aktuální verzi je například sídlo psychiatrickou léčebnou pro bohaté pacienty, což tvůrcům dává široké možnosti pro zapojení různých druhů děsů. Kromě hlavního domu se podíváme i do jiných lokací v okolí, detaily si ovšem tým prozatím nechává pod pokličkou.

Další tři pilíře zahrnují již zmíněné napínavé pátrání po tajemstvích domu, intenzivní akci a náročné hádanky, které mají ovšem být chytře implementovány tak, aby hráče nevytrhávaly z atmosféry. Tak uvidíme, jak moc zapeklité nakonec budou.

Na samotné prezentaci jsem si bohužel Alone in the Dark zahrát nemohl, vývojáři ovšem pro potřeby Gamescomu vytvořili hratelnou ukázku (ano, s jiskrou v očích jí říkají Playable Teaser), která byla k dispozici ve veřejné části. Demo funguje jako prequel k událostem hry, v podstatě ukazuje především grafiku a atmosféru, na kterou Alone in the Dark cílí, akce v něm ovšem chybí úplně a v hlavní roli nefiguruje ani jeden z protagonistů. Navíc je ukázka velmi krátká, zabere mezi pěti až deseti minutami, dělat si z ní tedy jakýkoli obrázek nad rámec technického stavu je obtížné.

Technické ztvárnění mě potěšilo. Je vidět, že Pieces Interactive nejsou Capcom a nemají k dispozici RE Engine, Alone in the Dark nicméně běží na Unreal Enginu 4 a vypadá velmi dobře. Hra je momentálně ve fázi alfa verze a přesný termín vydání autoři prozatím bohužel nemají, cílí však na příští rok. Pokud stihnou jeho první polovinu, čeká nás zajímavý střet s remakem Resident Evil 4.