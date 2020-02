Znovuoživený Gwent zamíří v březnu i na Android

Windows Android iOS iPad iPhone

- Oznámení autor: Aleš Smutný

Zaklínačská karetní hra Gwent: The Witcher Card Game chytá druhý dech. Poté, co ji v kolébce CD Projekt takřka udusil, se totiž začíná opět rozjíždět. Mizerný marketing, špatně provedená předělávka Homecoming a zmatky kolem Thronebreakeru tuhle skvělou karetku srazily na kolena, ale vydání na iOS a samozřejmě zájem o seriál Zaklínač vlily hře do žil spoustu nových hráčů a 24. března se k nim přidá nemalá skupinka majitelů mobilů s Androidem.

Patřím mezi ty, kteří se ke Gwentu po víc než roce v prosinci vrátili a musím říct, že hra za tu dobu vykrystalizovala do skvělé podoby. Rozšíření a úpravy karet udělaly z nemastné, neslané verze Homecoming velmi barvitý systém, kde každá z frakcí má minimálně dvě až tři použitelné strategie. Stejně tak meta si drží celkem zdravý stav: najdete tři, čtyři opravdu efektivní balíčky, což často nebývá pravidlem (zdraví Murloc Paladin, Golos FoD a podobní).

Gwent aktuálně stojí hodně na skillu hráče, takže i s balíčkem, který není top, se můžete dostat do pozice kolem Ranku 5, pokud znáte svůj deck a víte, co na vás soupeř může vytáhnout. Především je tu ale dost hráčů na to, abyste na zápasy nemuseli čekat a většinou máte do půl minuty soupeře, a to v rámci Ranked hry. Co by za to některé hry daly…

Osobně se vážně těším na příliv nových hráčů koncem března, protože základna lidí s Androidem je velká. Teď zbývá doufat, že se CD Projekt vzpamatuje a najde si vedle (pochopitelné) propagace Cyberpunku 2077 místo i na podporu komunity a turnajové scény u své stále živé a velmi kvalitní hry. Tým, který pracuje na Gwentu, zřetelně dře a do hry dává všechno, ale teď to chce sáhnout i po větších krocích v rámci celé firmy.

Já sám vám Gwent vřele doporučuji, je zábavný, a pokud máte rádi svět Zaklínače, skrývá v sobě nezanedbatelný bonus v podobě atmosféry.