Karetní Gwent dostává přídavek s obchodníky z Ofieru, na konzolích ale končí

Windows PlayStation 4 Xbox One

- Video autor: Šárka Tmějová

Osamostatněnému Gwentu se na jednu stranu daří – po Novigradu, Radovidovi a upírské invazi se raduje ze čtvrtého přídavku s názvem Merchants of Ofir s více než 70 novými kartičkami. Této expanze se ale dočká pouze verze pro počítače a zařízení s iOS. Na konzolích totiž karetní hra ze světa Zaklínače včera definitivně uzavřela své servery. Svůj postup si po omezený čas mohou hráči z PS4 a Xboxu One převést na účet na GOGu.

Obchodníci z exotického Ofieru přivážejí ze země písku, ohně a exotických koření taky 70 karet včetně elitních jednotek pro všech šest frakcí a 11 neutrálních kartiček. Kromě rozšíření existujících balíčků se mezi nimi objevují také karty s čerstvou mechanikou, která by stávající hratelnost mohla oživit – ovlivňují totiž bonus, který získáte pokaždé, když v zápase musíte udělat první tah.

Stejně tak přicházejí na scénu speciální karty s miniúkoly, takzvané scénáře. Ty mají zpravidla tři úrovně aktivované různými jinými akcemi, které na bojišti provedete. Třeba kartička s Nilfgaardským plesem v maskách postoupí na další úroveň pokaždé, když zahrajete jednotku se štítkem „aristokrat“. Poprvé přivolá žíznivou dámu, na dalších úrovních vám ukáže tesáky samotné císařství. Je otázka, nakolik tyhle strategie budou efektivní a jak moc je soupeři budete moct překazit, rozhodně ale znějí jako zajímavá taktika.

Jak už jsem nicméně zmínila v úvodu, vyzkoušet si je nemůžete na konzolích, kde si Gwent od včerejška už ani nemůžete zahrát. Kromě nižšího počtu hráčů za stažení kartiček z konzolí může také fakt, že pro vývojáře bylo obtížné udržovat v chodu hned několik odlišných verzí hry. Pokud jste Gwent hráli na PlayStationu 4 nebo Xboxu One, můžete si alespoň přenést svůj dosažený postup do počítačové verze, čas na to máte do 9. června 2020.

A pozor: Pokud jste hráli PS4 verzi, utraťte veškerý svůj prémiový prášek z meteoritů předtím, než si účet přenesete. Ačkoliv z xboxových účtů se bez problémů přenese, na těch od Sony byste o něj přišli úplně.

Karetní Gwent i s přídavkem Merchants of Ofir tedy můžete hrát buď skrz GOG, nebo ho seženete na App Store. S verzí pro Android se stále počítá, dorazit by měla na začátku příštího roku.