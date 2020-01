Zdroje slibují letošní vydání Horizon Zero Dawn na PC

PlayStation 4

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Skutečně se dostáváme do bodu, kdy „lakomá“ Sony uvolní své nejvzácnější poklady ostatním platformám? Rozvázala exkluzivní spolupráci se studiem Quantic Dream, jehož hry se postupně objevují na PC, a takový Kodžimův Death Stranding má jen časovou exkluzivitu do letošního léta. Ale to jsou příklady her třetích stran, u kterých nejde o takové překvapení. Teď se ovšem šušká, že hra pocházející vyloženě ze studia Sony dorazí ještě letos na PC. A tou hrou bude Horizon Zero Dawn.

O PC verzi Horizon Zero Dawn se už v prosinci zmiňoval Jason Schreier z Kotaku, tehdy ale svou tezi nijak nerozvedl. Teď už se nicméně rozhoupal k sepsání článku, v němž se opírá o tři anonymní zdroje, které jsou prý obeznámené s plány společnosti Sony. Trio tvrdí, že velmi úspěšná akční adventura o zabíjení robotických dinosaurů vyjde ještě letos na PC, pravděpodobně na Steamu a Epic Games Storu, i když druhý jmenovaný obchod má ve zvyku nesahat po hrách, které zároveň prodává ten první.

Moc konkrétních informací Jason nevyšťoural. Nezmiňuje se ani o přibližném datu vydání a pouze sám spekuluje o tom, že PC verze by po technické stránce mohla (logicky) být o kus dál, když hru nebude limitovat výkon PlayStationu 4 Pro.

Zároveň nemusíme řešit, zda je interní engine studia Guerrilla Games vůbec připravený na PC porty, jelikož na něm kromě Horizon Zero Dawn běží i Death Stranding, které má verzi pro počítače potvrzenou.

Pokud Sony skutečně svolí k vydání PC verze Horizon Zero Dawn, bude to v rámci jejích vlastních studií a velkých exkluzivit poprvé v historii společnosti. Sony se každopádně pomalounku polehounku stává otevřenější, ať už jde o Death Stranding a Quantic Dream, které si pro sebe nedrží věčně, nebo svolení k dlouho žádanému cross-platformnímu hraní.

Na zprávu Kotaku zareagoval editor Eurogameru Tom Phillips, který tvrdí, že Horizon Zero Dawn budou následovat další playstationové exkluzivity, které se podívají na jiné platformy. Stát by se to mělo třeba v případě Dreams.

Analytik Mat Piscatella zase vidí budoucnost her v ekosystému a ne platformách, tedy v něčem, co zkouší hlavní konkurent Sony, společnost Microsoft, když teď její hry budou dostupné na PC a nové i staré generaci konzolí zároveň (plus v budoucnu na telefonech a dalších zařízení díky xCloudu).

Možná, že si tuto budoucnost začali v Sony také uvědomovat a začnou ji testovat právě s Horizon Zero Dawn. I pro PlayStation 5 se samozřejmě počítá s exkluzivitami, které jsou přeci jen velmi úspěšné a pomáhají prodávat konzoli jako takovou. Ale kdo ví, třeba se PC hráči jednoho (pravděpodobně dost vzdáleného) dne dočkají takového Ghost of Tsushima nebo The Last of Us: Part II.