The Last of Us: Part II po odkladu zmizelo z PlayStation Storu a Sony vrací peníze

Ani únor, ani květen. Tyto dva měsíce se postupně staly možnými daty vydání očekávané exkluzivity PlayStationu The Last of Us: Part II, ale studio Naughty Dog nejprve potřebovalo víc času na dokončení hry a teď, když už má prakticky hotovo, mu ve vydání brání COVID-19. Navíc došlo k zastavení předobjednávek, refundacím a nevysvětlitelnému stažení z obchodu.

Odklad se i napodruhé dá pochopit. Lisovny fyzických kopií her nefungují na sto procent, ani doručovatelské služby teď nejsou schopné dodávat balíčky na čas a v Naughty Dogu nechtějí zažít situaci, kdy digitální verze bude běžně přístupná, zatímco hráči po celém světě netrpělivě čekají na svou krabičku, závidí a jsou nešťastní.

Ale proč v Sony přistoupili k následujícímu razantnímu kroku? To, že byly pozastavené předobjednávky prostým odebráním tlačítka v PlayStation Store, smysl dává, ale nyní už v obchodu vůbec nenajdete ani kartu hry The Last of Us: Part II (stejně jako hru Marvel’s Iron Man VR, která byla rovněž odložená na neurčito).

A co víc, pokud jste si stihli udělat předobjednávku v PlayStation Store, Sony vám a všem takovým automaticky vrátí peníze. Nemusíte psát na žádnou podporu, jen kontrolujte email a bankovní účet. Sony už ale nezmiňuje, jak to bude s předobjednávkami fyzických kopií hry.

Teď si můžeme udělat pouze teorie o tom, proč došlo ke stažení hry z obchodu a plošnému vracení peněz. Nahrává to tvrzení, že The Last of Us: Part II hned tak nevyjde. Umím si představit, že v Sony nechtějí kvůli několikaměsíčnímu odkladu jedné hry odkládat i svou druhou očekávanou exkluzivitu Ghost of Tsushima, která má vyjít 26. června.

Dvě tak velké hry nevydáte krátce po sobě, takže se pokusíte vydat jednu z nich v plánovaném datu vydání (Ghost of Tsushima) a druhou s patřičným odstupem (The Last of Us: Part II). Ale jak velkým odstupem? Červenec a srpen jsou příliš blízko, září bude patřit Cyberpunku a Marvel’s Avengers, říjen je pro změnu blízko novým konzolím.

Nabízí se tedy ještě možnost, že by The Last of Us: Part II vyšla až na nové generaci konzolí, tedy zároveň i na tu současnou, ale že by neposloužila jako zakončení jedné generace, nýbrž otevření té nové.

No, možná je to celé úplně jinak a další příběh Joela a Ellie bude odvyprávěn během pár měsíců po boku osamělého samuraje. I když v tom případě bych už stažení z obchodů nerozuměl vůbec. Potřebujeme odpovědi, Sony!