Looter shooter Outriders se odkládá, ale míří i na příští generaci konzolí

- Video autor: Šárka Tmějová

Původně polské studio People Can Fly, tvůrci Bulletstormu, Painkillleru a spolutvůrci prvních tří Gears of War, oznámilo ve spolupráci se Square Enixem na loňské E3 svou nadcházející sci-fi RPG střílečku. Outriders se oproti původnímu plánu maličko posouvají, ale díky tomu vyjdou i na PlayStation 5 a Xbox Series X.

Nová značka od People Can Fly vás vyvrhne na planetě Enoch, kterou se lidstvo vydalo kolonizovat potom, co se Země stala úplně neobyvatelnou. Díky ostatním sci-fi příběhům víme, že se kolonizace cizích planet zpravidla velmi rychle zvrhne. V Outriders řádí podivná energetická bouře, která požírá lidi, takže se rychle zase uchýlí ke kryospánku.

Během třiceti let zuření počasí i místních obyvatel se změní nejen okolní prostředí, ale i samotní kolonisté, v nichž tajemná energie probudila superschopnosti. Mrazící paprsky, ohnivé koule vystřelující z rukou, blesky, znáte to. Lidskost stranou, je čas se uchýlit k radikálnějším metodám.

Kooperativní RPG střílečka vás nechá si vytvořit vašeho vlastního Outridera a prozkoumávat taje velmi nehostinné planety. Ať už se vydáte do slumů Prvního města, do lesů, hor, či pouště, kupředu vás požene honba za tajemným signálem, který z lidí dělá monstra. Anebo v nich jen probouzí jejich pravou podobu.

Hrát můžete sami, ve dvou nebo ve třech a do světů svých kamarádů či cizích lidí se půjde volně připojovat a zase se z nich odpojovat. Studio stojící za singleplayerovou částí Fortnite s podtitulem Save the World plánuje Outriders vydat na PC, PlayStationu 4 i 5 a na Xboxu One a Series X.

Datum vydání je stanovené na „zimní prázdniny“ 2020. Mělo by tedy kopírovat příchod nové konzolové generace, který očekáváme někdy v listopadu.