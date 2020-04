System Shock 3 je prý stále ve vývoji, ale hned tak nedorazí

- Video Autor: Šárka Tmějová

„Utíkej, králíčku, utíkej, daleko se nedostaneš,“ nahání zdivočelá umělá inteligence bezbranného pracovníka vesmírné stanice. System Shock je možná dvacet let stará značka, ale taky nadčasová kyberpunková klasika, které přechod do moderního enginu vyloženě svědčí. Jde sice o záběry z rané fáze hry, která už je zároveň ve vývoji nějaký ten pátek, to ale očekávání ohledně System Shocku 3 nijak zvlášť nemírní. celý článek