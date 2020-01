Remake System Shocku se předvádí v komentovaném demu

Windows PlayStation 4 Xbox One

- Video autor: Šárka Tmějová

Nightdive Studios už nějaký ten čas pracují na remaku původního System Shocku z roku 1994 a pro své přispěvatele z Kickstarteru nedávno na Steamu vydali hratelné demo. Pokud jste neměli to štěstí a nemohli si ho zahrát, můžete si úsek projít společně s vývojáři, kteří vám předělávku kyberpunkové klasiky předvedou v hodinu a půl dlouhém streamu.

Na remaku ikonického FPS v Nightdive pracují od roku 2015, vývoj ale nešel příliš hladce. Tvůrci se původně snažili spíš o reimaginaci System Shocku s volnější inspirací originálem, produkci ale provázely problémy a v před dvěma lety byla pozastavena. I kvůli nedostatku vývojářů se nakonec tolik neriskovat a zůstat u věrnějšího remaku.

Téměř hodinu a půl dlouhý stream provází vývojářský komentář a pochází z aktuální verze hry ze 14. ledna. Provede vás všemi klíčovými mechanikami, tedy procházkami po vesmírné stanici, bojem i řešením hádanek. Podívat se můžete také na inovovaný HUD, minimapu nebo kompas. Nejvíc očividnou změnou je samozřejmě moderní grafika, takže si můžete prohlížet všechny trubky, panely a mrtvoly hezky detailně.

Těžko říct, jestli se Nightdive Studios povede při ostrém hraní napodobit atmosféru původní hry, což budeme moct zhodnotit až posléze, nikoliv na základě videa, do kterého neustále někdo mluví. Osobně mě nejvíc baví, jak je v demu v duchu devadesátek všechno roztomile hranaté, zatímco moderní sci-fi se snaží mít zaoblené hrany všude tam, kde je to možné. A občas i tam, kde to nedává smysl.

Remake střílečky s prvky RPG od Looking Glass má po dlouhých peripetiích vyjít během letošního roku. System Shock by se tak tentokrát měl objevit na PC, PlayStation 4 a Xboxu One. Nightdive Studios kromě toho pracují také na remasteru dvojky, naproti tomu OtherSide Entertainment složené i z fragmentů původních Looking Glass kutí plnohodnotné pokračování v podobě System Shocku 3, který by se měl taktéž dočkat letošního data vydání.