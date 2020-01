Spekulace: Elden Ring se odehrává v rozsáhlých skotských lokacích podobných Shadow of the Colossus

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Oznámení autor: Patrik Hajda

FromSoftware nám ze svého nového RPG Elden Ring na E3 prakticky nic neukázalo, ale vzhledem k minulým projektům studia je obecná zvědavost na místě. Po víc než půl roce jsme sice dostali nový trailer, který ale bohužel nepřinesl nové záběry (šlo jen o sestříhanější první trailer). Musíme tak vzít zavděk spekulacím od člověka, který už dříve prokázal své napojení na FromSoftware.

Není toho mnoho, ale podle uživatele Omnipotenta se Elden Ring otevře mnohem víc než série Dark Souls a poslední počin studia Sekiro: Shadows Die Twice. Tvůrci prý ale nemluví o klasickém otevřeném světě, ale o otevřeném poli, které se podle Omniho dá přirovnat designu Shadow of the Colossus. A hlavní inspirací pro krajinu bylo Skotsko.

Znamená to tedy více otevřenějších lokací, ale nebudou chybět ani klasické koridorové oblasti. FromSoftware tentokrát počítá s denním cyklem, během kterého se vám vystřídá den s nocí, neměl by chybět ani systém počasí a nepřátelé se budou objevovat na různých místech. Obecně má být celý svět velmi dynamický.

Nepřátelům bude do vínku dána lepší inteligence, aby přicházeli s vlastními strategiemi, jak na hráče vyzrát. Kromě singleplayeru nebude chybět ani multiplayer, ale v této oblasti Omni nemá co sdílet, protože ho samotného hra více hráčů nezajímá.

Omni se obecně vyhýbá jakýmkoliv detailnějším informacím, protože vývoj Elden Ringu má ještě daleko ke svému dokončení a cokoliv od mechanismů po postavy se ještě může změnit. Ale design světa, počasí, denní doba a dynamičnost jsou základními pilíři, se kterými se počítá do konce.

Samozřejmě berte všechny tyto informace s rezervou. Omni je sice jistým způsobem napojený na FromSoftware a v minulosti odhalil skutečné informace o jejich hrách, ale nemusí to platit stoprocentně.

Vždy je samozřejmě lepší počkat na oficiální informace a s trochou štěstí na ně dojde už příští týden. Sony totiž potvrdila, že na Taipei Game Show (6. až 9. února) přiveze Elden Ring. Nebude na místě hratelný, ale bude tam formou video formátu. To by mohlo znamenat nový trailer, záběry ze hry, ale také zopakování loňského traileru pro tamější publikum. Nechme se překvapit.

Za upozornění na drby děkujeme webu WCCCFtech.