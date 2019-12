Prvním hrám vypršela roční exkluzivita Epicu

Windows PS4 Pro

- Oznámení autor: Patrik Hajda

V roce 2019 se hodně mluvilo o novém digitálním obchodě Epic Games Store a jeho politika stále vyvolává emoce na různých stranách barikády. Někomu je další nainstalovaný launcher putna, jiný ho nemůže vystát kvůli agresivnímu získávání exkluzivit, další si jednoduše počkají ten rok na uvedení her na Steam a ostatní platformy. A ten poslední typ hráčů se dočkal právě teď.

Před pár dny tomu byl rok od spuštění digitálního obchodu Epic Games Store, který postavil svou politiku na exkluzivitách, jež nenajdete na Steamu (spousta her je ale dostupná v Uplay a Microsoft Store). Většina exkluzivit má roční trvání, což znamená, že právě nastal čas, kdy se hry postupně začnou objevovat na Steamu.

První takovou vlaštovkou je soulsovka Ashen, ve které na vás čeká otevřený svět s takzvaným pasivním multiplayerem. Na své cestě pochmurným světem sem tam narazíte na jiné hráče, se kterými se můžete dočasně spojit nebo je prostě ignorovat. Pokud jste čekali právě na tuto hru, najdete ji na Steamu ve slevě za 27 eur a můžete si rovnou koupit její jediné rozšíření Nightstorm Isle s novou lokací a příběhem.

Druhá hra, která se na Steamu zpřístupní dnes kolem šesté večerní hodiny, je Hades. Jde o další zajímavý počin od mistrů ze studia Supergiant Games, od nichž můžete znát Bastion, Transistor a Pyre. Hades byl v Epic Games Storu v předběžném přístupu a setrvá v něm i na Steamu do druhé poloviny příštího roku.

A konečně třetí dnešní hrou opouštějící exkluzivity Epicu je hororová Hello Neighbor: Hide and Seek. Jak už název napovídá, budete si v ní hrát na schovávanou se svým bráškou poté, co se snažíte vypořádat s obrovskou ztrátou v rodině. Tento díl osvětlí události vedoucí k původní hře Hello Neighbor a vyjde kolem deváté večerní hodiny.

Když nahlédneme do prvního čtvrtletí příštího roku, dalších minimálně pět her přijde o nálepku exkluzivity. 29. ledna to čeká roguelike střílečku Genesis Alpha One, 15. února se těšte na Metro Exodus, 13. března vyprší půlroční exkluzivita Borderlands 3, 20. března dorazí simulace automatizace výroby Satisfactory a 19. března se dočkáte i krokovacího dungeon crawleru Operencia: The Stolen Sun.

U spousty her není známo, jak dlouho jejich exkluzivita potrvá. Možná navždy, možná se zničehonic objeví na Steamu. Seznam všech 79 her, které najdete v Epic Games Storu, ale ne na Steamu, si můžete projít zde.