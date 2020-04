Co kdyby se Hitler schoval v Alpách? Unity of Command II přinese alternativní druhou světovou válku

- Dojmy z hraní Autor: Václav Pecháček

Na západní frontě už jsem strategizoval tolikrát, že to chce něco pořádného, abych byl vytržen z mírné letargie. Naposledy se to povedlo asi Steel Division: Normandy 44, ale od té doby už mě to zpátky do Normandie nijak netáhne. Za límec mě ale začíná popadat Unity of Command II, zajímavý mix mezi hardcore válečnou simulací (tzv. wargame) a tahovkou pro běžné smrtelníky. celý článek