Střílečka Beyond The Wire chce přinést realistický obraz bitev první světové války

- Téma autor: Šárka Tmějová

Většina mých vědomostí o první světové pochází z knížek od Remarqua. Patrně nikdo si dnes nedokáže představit, jak hrozné to muselo být v zákopech. Inu, multiplayerová střílečka z pohledu první osoby Beyond The Wire se chce alespoň pokusit o autentický zážitek. A oproti třeba takovému Battlefieldu 1 při tom být o poznání realističtější.