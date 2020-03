Brzy si vyzkoušíte boj s Nemesis v demu remaku Resident Evil 3

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Úniky informací, „zaručeně potvrzené zprávy ze zákulisí vývoje“ a mnohdy i obrázky neoznámených her jsou denním chlebem herních fanoušků, zvlášť těch, kteří se pohybují na diskuzních fórech a na Twitteru. Vyznat se v tom, co je pravda a co čistá spekulace, je mimo vody oficiálních oznámení komplikované, takže předpovědi ohledně Resident Evil i Silent Hillu od uživatele AestheticGamer berte s rezervou. celý článek