Zrušená kooperace? Data z PC verze Spider-Mana naznačují vyškrtnutý multiplayer

16. 8. 2022

PC verze Spider-Mana dala nejen kreativní prostor modderům, díky nimž se po New Yorku můžete prohánět třeba v kůži otce Marvelu Stana Leeho nebo mrštné zlodějky Black Cat. Přístup k souborům je v tomto případě mnohem snazší, a tak netrvalo dlouho, než se v nich zvídavé duše trochu pohrabaly a objevily, co mohlo být, ale nakonec není.

Podle obrázků, o které se na Twitteru podělil modder DniweTamp, naznačují některé herní soubory existenci nerealizovaného multiplayeru, kde se Peter Parker spolu s Milesem Moralesem měli utkat o korunku toho lepšího Spider-Mana. Většina z nich ke zrušené kooperaci odkazuje textovou formou, třeba v podobě vítězné hlášky o „Superior Spider-Manovi“, případně zmínkami o modrém a červeném týmu. DniweTamp ale objevil i přístupové cesty ke složkám a modelům explicitně zmiňující multiplayer.

Insomniac se touto cestou nakonec nevydal, ale dá se předpokládat, že si studio s myšlenkou na multiplayer pohrávalo buď během vývoje původního Spider-Mana před rokem 2018, nebo remasteru pro PlayStation 5. Z příběhového hlediska by dávalo smysl, aby Peter Parker Milese trénoval, ale spíše až ke konci hry - na jejich společně strávený čas koneckonců odkazuje i úvod spin-offu Spider-Man: Miles Morales.

Je samozřejmě možné, že se multiplayerového režimu dočkáme v případě oznámeného pokračování v podobě Spider-Mana 2. I ten ale bude singleplayerovou záležitostí, a to navzdory náznakům z traileru, že si budeme moct zahrát za oba dva mladíky.

Na druhou stranu se herní Spider-Man původně neměl dočkat jednoho ze svých ikonických obleků a také nikdy neměl vyjít na PC, takže se multiplayerová eventualita nedá nikdy zcela vyloučit. Hned několik exkluzivit z dílny studií pod Sony se svých režimů pro více hráčů dočkalo se zpožděním po vydání (Returnal, Ghost of Tsushima), případně se z nich stala samostatná hra (The Last of Us: Part II). Naděje na kooperaci pavoučích mužů tedy umírá poslední.