Hrajte jako Symbiote, Black Cat nebo Stan Lee. Moddeři se vrhli na Spider-Mana

15. 8. 2022 14:48 | Novinky | autor: Adam Homola

Sony vydala jednu ze svých nejlepších her posledních let na PC a vy už dobře víte, co to znamená. Vedle toho, že se tím ze Spider-Mana stala v podstatě (díky Steam Decku) i mobilní hra, dočkal se taky nevyhnutelných modů.

Těch je na Nexusmods k mání už celá řada a mění nejen protagonistu, ale i spoustu věcí okolo včetně grafiky. Díky modům tak můžete nechat Petera Parkera na střídačce a do zápasu se zločinem vytáhnout třeba Black Cat nebo starého dobrého Stana Leeho.

Jen nečekejte, že se dnes už zesnulý Stan Lee bude nad ulicemi pohupovat pohyby letitého staříka. Udělat adekvátní a speciální animace je zkrátka náročnější než „jen“ přebarvit postavu, ale i tak může jít o zajímavé zpestření hratelnosti.

Vedle různých nových hratelných postav (k mání je třeba i Symbiote a další postavičky ze zdejšího univerza) můžete použít i několik modů na úpravu a vylepšení grafiky nebo odstranění uživatelského rozhraní. Hrát můžete nově třeba i jen během zlaté hodiny nebo ve stylové noirové verzi New Yorku.

Na výběr je toho hodně, ostatně podívejte se na Nexusmods sami a berte, co hrdlo ráčí. PC verze Spider-Mana je ovšem pořád velice čerstvá věc, a tak se na Nexusmods nezapomeňte vrátit třeba za pár měsíců. Tou dobou tam toho bude nepochybně výrazně víc a možnosti budou jistě pestřejší.

zdroj: vlastní video redakce