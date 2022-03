Returnal dostane velkou aktualizaci. Nabídne kooperativní hraní a Endless mód

10. 3. 2022 11:12 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včerejší večerní stream State of Play kromě chystaných novinek připomněl také loňský akční roguelike hit Returnal od finského studia Housemarque. Exkluzivita pro PlayStation 5 před rokem prověřila reflexy a trpělivost mnoha hráčů, nyní se vrací s bezplatným obsahovým updatem.

Ten nese název Ascension a přináší dva nové režimy. Tím prvním je kooperativní hraní pro dva hráče, díky němuž nemusíte v kůži astronautky Selene snášet hrůzy nepřátelské planety Atropos osaměle. Dosažený postup se započítává hostiteli seance, díky kooperaci tak můžete překonat zapeklitý zásek.

Druhým režimem je Tower of Sisyphus, který vývojáři popisují v zásadě jako Endless mód, kde bude vaší snahou dostat se v rámci obrovské věže co nejvýš. Smrt je nakonec nevyhnutelná a s ní, podobně jako v Sisyfově smutném příběhu, přichází návrat na začátek.

V Tower of Sisyphus se budete snažit dosáhnout co nejvyššího skóre skrz různé bonusy a násobiče, Housemarque se v tomto ohledu pokusili vydestilovat ze hry její vydařenou akční hratelnost a nabídnout hráčům v podstatě arkádovou střílečku. Kromě nových úrovní a nového bosse tu naleznete i nějaké to vyprávění příběhu, které by mělo dokreslit děj Returnalu.

Ascension vyjde 22. března letošního roku.

zdroj: vlastní video redakce