Želvy Ninja ve stylu God of War v ohrožení? Teď propouští i tvůrci Destroy All Humans

26. 1. 2024 8:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Dceřiná společnost Embracer Group, Black Forest Games, známá mimo jiné díky Destroy All Humans!, údajně nedávno snížila počet svých zaměstnanců na polovinu. Podle Kotaku se propouštění týká značné části z pouhých 110 zaměstnanců studia, jejichž počet byl zveřejněn v loňském roce.

O propouštění se zaměstnanci měli dozvědět teprve nedávno, ale netrvalo dlouho a informace o snižování stavů začaly probublávat i na sociálních sítích.

V Black Forest Games by se měl v současné době kutit jeden velice zajímavý a potenciálně unikátní projekt: Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Hra s licencí starých známých Želv Ninja, jenže údajně ve formátu a pojetí připomínajícím God of War. Což zní samo o sobě stejně podivně, jako lákavě.

Oznámení The Last Ronin (pozor, neplést s chystaným Tale of Ronin) jsme dostali teprve loni v létě, dočkat se ho máme na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Propouštění v Black Forest Games bohužel pokračuje v nepříjemném trendu, který ve větší míře začal objevovat minulý rok a nejspíš bude herním průmyslem (ale i tím technologickým) prostupovat ještě minimálně letos. Ostatně jenom v posledních pár dnech jsme vás informovali o propouštění v Piranha Bytes, Riotu nebo třeba v People Can Fly.