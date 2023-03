Želvy Ninja dostanou temné akční RPG ve stylu nového God of War

28. 3. 2023 12:07 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Želvy Ninja zažívají lehkou videoherní renesanci. V minulém roce srdce mnoha fanoušků pookřála u retro mlátičky Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, ale také u kompilace starších her Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Svět sympatických želváků v sobě skrývá obří potenciál pro další zcela rozdílné tituly. A minimálně jeden takový už vzniká.

Potvrdil ho Doug Rosen, viceprezident pro hry a nová média ve společnosti Paramount Global, v rozhovoru pro Polygon. V něm ve spojitosti s projektem použil dvě informace, které u hráčů rozhodně mohou výrazně zarezonovat. Chystaný projekt připodobnil k nedávným hrám ze série God of War, takže půjde o AAA akční RPG z pohledu třetí osoby. A bude to adaptace výborného komiksu The Last Ronin.

Jestli s tímto grafickým románem nejste obeznámeni, jedná se o osudové a temné vyvrcholení příběhu titulních želváků, které se odehrává v budoucnosti, kde je naživu už jenom poslední z nich, pročež se vydává na cestu msty (jeho identitu vám prozrazovat nebudu). Na příběhu se podíleli původní spolutvůrci Kevin Eastman a Peter Laird, které doplnil Tom Waltz. Všeobecně se jedná o velice oblíbený příběh, který si zamilovalo mnoho čtenářů. Proto je dobrou zprávou, že hra má být předloze velice věrná.

Už z premisy vyplývá, že tentokrát budeme většinu času ovládat pouze jednoho bratra. Většinu času proto, že s ostatními se dost možná setkáte v rámci flashbacků. Rozhodně ale nepřijdete o ikonické zbraně, kterými jsou jednotliví bratři známí (bojové vidlice sai, nunčaky, dvojice katan a hůl bo).

Stejně jako komiks, i hra bude mířit především na odrostlejší publikum. Ostatně samotný Rosen tvrdí, že Paramount může tvořit věci pro různé cílové skupiny, a kdyby hru udělali přístupnou, stala by se něčím, čím vůbec nemá být.

Jaké z vývojářských studií na hře pracuje, to prozatím oznámeno nebylo. Neví se ani, na jaké platformy se titul chystá a kdy zhruba dojde na jeho vydání. Rosen však uvádí, že stejně jako v případě na začátku zmíněných her našli toho správného partnera.

Další detaily, jak o samotné hře, tak i o dalších videoherních plánech (ty mají být nemalé), doputují v následujících měsících a letech. Jestli se vám chce, můžete se podívat na fanouškovskou CGI animaci z kanálu Speedokaggen, která atmosféru zdrojového materiálu docela věrně zachycuje.