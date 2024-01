Propouští se i v Riotu. O práci přijde přes 500 lidí

23. 1. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V herním průmyslu v loňském roce zmizelo skoro deset tisíc pracovních pozic a leden 2024 zatím pokračuje v nastaveném trendu. Nejnovějším přírůstkem na nekončícím seznamu propouštějících společností se ocitá Riot Games, studio proslavené zejména skrze League of Legends a Valorant. V několika postupných vlnách se rozloučí s 530 kolegy a kolegyněmi, tedy s 11 procenty celkové pracovní síly. V příspěvcích na oficiálním blogu to oznámil CEO společnosti Dylan Jadeja.

V nich také ozřejmuje důvody, proč k zeštíhlení dochází. Jadeja odkazuje na masivní nárůst zájmu o videohry během koronavirové pandemie, který Riot zřejmě trochu přecenil, neuvažoval příliš strategicky a začal vyvíjet spoustu nových projektů. Počet zaměstnanců firmy se navíc v posledních letech více než zdvojnásobil. S návratem k normálnímu režimu, kdy už miliardy lidí netráví život jen doma, je ale nutné začít náklady zase hlídat.

V příštích měsících a letech se Riot hodlá zaměřit na rozvoj svých MOBA her League of Legends a Wild Rift, střílečky Valorant a auto battleru Teamfight Tacticts. I nadále by do nich měl přibývat nový obsah včetně hrdinů a funkcí. Vedle toho Riot Games pracují na vývoji bojovky s kódovým označením Project L a dohlíží také na produkci druhé řady seriálu Arcane, která by měla na Netflix dorazit v listopadu.

Významně se naopak bude škrtat v týmu zaštiťujícím free-to-play karetku Legends of Runeterra, které se od začátku finančně nedaří. Její vývoj prý stojí podstatně víc, než kolik si na sebe vydělá. Zbývající členové vývojářského týmu se v jejím případě zaměří na PvE mód, který je podle Jadejy populárnější.

Končí také inkubátor Riot Forge, kterou stejně jako Legends of Runeterra Riot oznámil v roce 2019. V něm v rámci partnerství s menšími studii vznikaly spin-offy League of Legends. Pomyslným rozloučením bude v tomto případě RPG Bandle Tale: A League of Legends Story od studia Lazy Bear Games.

Jadeja tvrdí, že si propouštěním nesnaží naklonit investory, ale chce se byznysově soustředit na projekty, které jsou skutečně hodné hráčského času. „Se změnou přichází i nejistota, ale přináší také příležitost k růstu a inovacím,“ uzavírá své vyjádření šéf Riot Games. Zaměstnancům, které propouštění postihne, nabízí omluvu a také podporu v podobě minimálně půlročního odstupného. Hráčům pak děkuje za setrvalou podporu.

Podle Kotaku jen během ledna přišlo o práci víc než 3 800 vývojářů a vývojářek. Nejvíc se letos zatím vedle Riot Games propouštělo v Unity, Twitchi a v mobilním studiu Playtika.