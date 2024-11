Žádná hra od Microsoftu nemá zakázaný vstup na PlayStation nebo Switch, říká šéf Xboxu

14. 11. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ukazuje se, že dát před Xboxem přednost některé konzoli z jiné stáje je zřejmě nejrozumnější volba. Ředitel Xboxu Phil Spencer se pro Bloomberg totiž nechal slyšet, že nic nebrání tomu, aby se libovolná hra z portfolia Microsoftu v budoucnu objevila na PlayStationu nebo konzolích od Nintenda. Exkluzivity pro PC/Xbox se tak zřejmě opravdu stanou hudbou minulosti.

„Nevidím žádné červené čáry v našem portfoliu, které by říkaly ‚tyhle ne‘,“ řekl konkrétně Spencer. A také dodal, že je zatím příliš brzy bavit se o plánech ohledně příštího dílu série Halo, který nyní vzniká v enginu Unreal, díky čemuž by jeho portování pro jiné platformy mělo být výrazně snazší.

Microsoft se poměrně bezprecedentně loni rozhodl uvolnit hned několikero bývalých exkluzivit z ekosystému PC a Xboxu. Na PlayStation a Switch tak vyšel Pentiment, Hi-Fi Rush, Grounded a Sea of Thieves, na nových platformách si přitom nevedly vůbec špatně.

Pirátského multiplayerového titulu se kupříkladu od dubna do srpna na PlayStation 5 prodalo přes milion kusů, což na víc než šest let starou hru určitě není výsledek, který by se nevyplatil.

Microsoft má také v plánu na PS5 příští rok vyslat svého letošního černého koně vánoční sezóny, Indiana Jones and the Great Circle. Dá se předpokládat, že i další chystané hry budou pouze časovými exkluzivitami, stejně jako by na konzole od Sony a Nintenda mohly zamířit některé ze starších titulů.

Spencer v rozhovoru zmínil také svůj dlouholetý sen zahrnout do ekosystému Xboxu handheld. Jedním dechem nicméně dodává, že jeho vývoj ještě několik let potrvá, momentálně se tak v Microsoftu věnují prototypům a analýze trhu.

Nevyloučil ani eventualitu, že by se jedna z největších technologických firem na světě v budoucnu znovu pustila do větších nákupů herních studií a společností. Ale vzhledem k tomu, že slučování s Activisionem i po více než roce od rekordního 1,5bilionového nákupu stále teprve probíhá, nedá se očekávat, že by k dalším potenciálním akvizicím mělo dojít v nejbližší době.

Spencer zmiňuje, že se poohlížejí po firmách, které by do firmy soustředěné na Ameriku a Evropu vnesly trochu geografické diverzity, tedy například v Asii. Tedy navzdory tomu, že se letos v červnu Microsoft rozhodl uzavřít své jediné asijské studio, Tango Gameworks. Japonský tým nicméně odkoupilo jihokorejské vydavatelství Krafton a s Microsoftem ho nadále váže strategické partnerství.

„Xbox nikdy nebyl zdravější,“ odpověděl Spencer na otázku ohledně vyhlídek do roku 2025 potom, co letošní rok provázela zavírání studií a rozsáhlá propouštění zaměstnanců. „Byznysu se teď daří, což myslím znamená, že nás čeká zdravější budoucnost pro hardware a hry, které vyvíjíme,“ dodal šéf Xboxu.