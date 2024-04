Herní příjmy Microsoftu rostou jen díky akvizici Activision Blizzard, prodeje Xboxu klesají

27. 4. 2024 17:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Herní sektor Microsoftu zaznamenal v tomto čtvrtletí výrazný nárůst příjmů o 51 %, k čemuž přispěla především nedávno dokončená obří akvizice společnosti Activision Blizzard.

Tržby z obsahu a služeb Xboxu, které zahrnují Xbox Game Pass, vzrostly o 62 %, přičemž za zmínku stojí nárůst počtu předplatitelů - Microsoft nedávno oznámil, že jich eviduje na 34 milionů. To ale zahrnuje i členy služby Xbox Game Pass Core, dříve známé jako Xbox Live Gold. Šéf Microsoftu Satya Nadella vyzdvihl úspěšné proniknutí společnosti na konkurenční platformy a uvedl: „Na začátku tohoto měsíce jsme měli sedm her mezi 25 nejprodávanějšími v obchodě PlayStation Store, což je více než kterýkoli jiný vydavatel.“

Celkové výsledky herního sektoru ale zastínil další prudký propad Xboxu, respektive hardwaru. Konkrétně jde o neuvěřitelný 31% pokles prodejů hardwaru pro Xbox ve srovnání s předchozím rokem, navíc po velmi slabé vánoční sezóně. Těžko tak teď hledat kvartál, během kterého by prodeje Xboxu rostly – padají dlouhodobě, ne zrovna o nízká procenta a pro hardwarový segment to tak v Microsoftu pořád vypadá bledě. Xbox zkrátka kupuje málo lidí, a to navzdory velkým slevám, v kterých se konzole prodávaly ke konci minulého roku zejména v zámoří.

Z finančních výsledků navíc vyplývá, že bez příspěvku Activisionu by příjmy Microsoftu z her zaznamenaly pokles. Samotná akvizice byla nákladná, Activision Blizzard zaznamenal ve třetím čtvrtletí příjmy ve výši 1,97 miliardy dolarů (46 miliard korun), ale vedle dalších provozních nákladů ve výši 1,34 miliardy dolarů (31,8 miliardy korun) musel vynaložit i náklady na integraci a transakci ve výši 980 milionů dolarů (skoro 23 miliard korun). Výsledkem je provozní ztráta nově získané divize ve výši 350 milionů dolarů (8,2 miliardy korun).

Hezký není ani pohled do budoucna. Sama finanční ředitelka Microsoftu Amy Hood ve finanční zprávě předpokládá, že v příštím čtvrtletí budou tržby z prodeje hardwaru pro Xbox pořád klesat. Očekává však, že růst příjmů z her zůstane stabilní - předpokládá, že poroste v rozmezí od nízkých do středních 40 %. Nárůstu má opět významně přispět Activision Blizzard. U obsahu a služeb pro Xbox se předpokládá nárůst v oblasti 50 procent, což potvrzuje podstatný dopad akvizice na herní divizi společnosti Microsoft.

Xbox tak na tom je, minimálně co do prodejů samotných konzolí, naprosto tragicky. Prodeje čtvrtletí od čtvrtletí klesají, na obzoru se žádná zásadní vzpruha nerýsuje, a i sám Microsoft očekává další pokles. Nezbývá než doufat, že další generaci konzolí na tom bude Xbox výrazně lépe a zvládne oslovit násobně větší skupinu hráčů, než jsou jen skalní fanoušci značky. Microsoft už sice práce na Xboxu nové generace oficiálně potvrdil, ale pokud se bude jeho next-genu dařit stejně špatně jako Xboxu Series X/S, těžko si představit, že bude mít Nadella trpělivost dotovat hardwarový segment i nadále.