Xbox má problémy. Vydavatelé údajně zvažují budoucnost podpory

27. 3. 2024 10:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Xbox za sebou nemá zrovna pozitivní období a veřejná image značky notně poklesla. Loňské velké first party hry jako byl Redfall, nová Forza Motorsport, a nakonec ani Starfield neudělaly takovou díru do světa, jakou by si držitel platformy přál. Komunitou nejfanatičtějších příznivců pak otřásly i zvěsti o tom, že by se v budoucnu čím dál víc dosavadních exkluzivit mělo objevovat na konkurenčních konzolích.

Ačkoli je v současnosti soupiska chystaných her velmi lákavá a ze studií Microsoftu má v dohledné době konečně vzejít dlouho očekávaný Senua's Saga: Hellblade II i řada dalších titulů, nevypadá budoucnost Xboxu kdovíjak růžově. Mluví o tom alespoň šéf serveru GamesIndustry Chris Dring, který si z proběhlé konference GDC přivezl chmurné dojmy.

Dring v zásadě říká, že aktuální sentiment mezi vydavateli třetích stran se dostal tak daleko, že zvažují celkovou budoucí podporu Microsoftu. Šušká se o tom, že například v Evropě prodej nových konzolí Xbox doslova umřel, obchody přistupují k omezení skladových zásob hardwaru i her, a hlavně neexistuje žádné světlo na konci tunelu, které by mělo nastalý trend změnit.

Dring podotýká, že prodeje Xboxů klesaly napříč celým minulým rokem a první měsíce toho letošního jsou pro platformu ještě horší. Z toho důvodu dle jeho slov někteří vývojáři a vydavatelé pokládají otázku, zda má následná podpora smysl. Verzím pro Xbox Series X a S věnují samozřejmě úsilí i rozpočet, přitom ale s hořkostí říkají, že to prakticky nemá smysl, protože trh pro ně představuje PC a PlayStation.

Microsoft už před časem uznal, že prohrál konzolovou válku, šéf herní divize Phil Spencer ale dlouhodobě hovoří o nutnosti bořit hranice a nevylučuje vydávání her napříč všemi platformami. Z dlouhodobého pozorování je zřejmé, že samotný hardware pro Microsoft hraje vedlejší roli, a to navzdory ujišťování, že už se pilně pracuje na další generaci a letos na konci roku se máme dozvědět o nějaké zásadní hardwarové novince. S ohledem na to, že podle zákulisních informací bude her vydávaných i na konkurenční platformy výrazně přibývat, zůstává otázka, pro koho bude mít pořízení Xboxu nadále smysl.