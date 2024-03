Soulsovka Enotria: The Last Song ruší verzi pro Xbox. Jinde vyjde v létě

23. 3. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Italské studio Jyamma Games chystá na 21. srpen svou soulsovku Enotria: The Last Song, která na konci letních prázdnin dorazí na PC a PlayStation 5. Jak si ale možná pamatujete, hra měla původně vyjít i na Xbox Series X/S. Jenže to už nově neplatí, na konzoli od Microsoftu se zřejmě nakonec nepodívá, protože se s verzí pro Xbox už nijak prioritně nepočítá.

Šéf Jyamma Games, Jacky Greco, ve svém prohlášení vyzdvihl ambiciózní náturu projektu a fakt, že na hře pracuje maličký tým šedesáti vývojářů, což je v příkrém kontrastu s některými jinými týmy, které dělají soulsovky v počtu vyšších stovek vývojářů.

Zrušení Xbox verze hry je tak nejspíš pouze pragmatickým rozhodnutím, kdy by tvůrci patrně nestihli či nezvládli zajistit adekvátní port, a tak obětovali tu nejslabší a nejméně lukrativní platformu. A tou bez debat je, ať se nám to líbí, nebo ne, právě špatně se prodávající Xbox.

Jestli za zrušení verze pro Xbox může spíš nedostatek času, peněz nebo možná obojího, je nakonec jedno. Enotria: The Last Song si po přechodu na Unreal Engine 5 každopádně bude muset vystačit pouze se dvěma verzemi hry. I tak by nás ale prý měly čekat přes čtyři desítky hodin zábavy, tři velké regiony a spousta nepřátel.

Update - Xbox Version of Enotria Last Song has been suspended



"With regard to the Xbox release we have decided in order to ensure a superior experience for PC & Playstation 5 players, to re-evaluate the possibility of an Xbox release post launch" pic.twitter.com/sUBBVcE4YV — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) March 21, 2024

Tvůrci chystají také demo, a to na obě zbylé platformy, takže si budete moct hru vyzkoušet ještě před vydáním. Nikde samozřejmě není řečeno, že Entoria už na Xboxu nikdy nevyjde. Dá se klidně přepokládat, že pokud z italské soulsovky bude hit a Microsoft by ji na své konzoli moc chtěl, mohl by malému vývojářskému týmu podat pomocnou ruku a s vývojem verze hry pro Xbox pomoct. To je zatím ale pouze spekulace, zatímco oficiálně a definitivně platí, že Enotria: The Last Song vyjde v srpnu jen a pouze na PC a PlayStation 5.