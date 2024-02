Italská soulsovka Enotria: The Last Song vyjde ještě letos. Běží na Unreal Enginu 5

19. 2. 2024 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Soulsovek není nikdy dost a svou zdobenou rukavici letos do ringu vhodí Enotria: The Last Song. Akční RPG inspirované italským folklorem vás zavede do sluncem zalité země Enotria, kterou tyranizuje věčné divadelní představení Canovaccio, jež všechny a všechno uvrhlo do nepřirozené stáze. Na příběhový trailer se můžete podívat výše.

Nádherná prostředí ztvárněná v Unreal Enginu 5 skrývají pod středomořskou fasádou temné tajemství. Zlu se postavíte v kůži Bezmasky, záhadné postavy, která v pokřivené divadelní hře nemá pevně danou roli.

Právě masky budou v Enotrii jedním z ústředních mechanismů. Obličejové ozdoby totiž můžete sbírat zabitým nepřátelům a tím získávat nové schopnosti a způsoby hraní. Ty si dále můžete upravit pomocí talentů z Cesty vynálezců. Do bojů a šarvátek budete moct vyrazit se třemi předpřipravenými buildy, abyste zvládli včas a správně reagovat na nebezpečí, které vám hra postaví do cesty.

Kromě precizního soubojového systému si v Enotria: The Last Song užijete do sytosti také environmentálních hádanek, skrytých úrovní a dynamicky se měnícího prostředí. Jakmile ale dojde na zkřížení rapírů, poznáte v titulu zjevnou inspiraci hrami od FromSoftware.

Protivníky budete vyvádět z rovnováhy rozbíjením krytu, včasným parírováním je otevřete zničujícím útokům a řetězení úderů vám spolu s přepínáním mezi jednotlivými maskami propůjčí nezanedbatelné bonusy. V baletu na ostří mečů samozřejmě nesmí chybět včasné úhyby a úskoky.

Enotria: The Last Song vychází 21. června na PC (exkluzivně na Epicu), PlayStation 5 a Xbox Series X/S.