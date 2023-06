Výtvarný vedoucí God of War Ragnarök odešel k herní divizi Netflixu

Rafael Grassetti je ve světě výtvarníků a grafických designérů velmi zvučné jméno. Jeho kariéra začala téměř před dvaceti lety prací na modelech pro filmy studia PixPost a pokračovala v Hasbru, kde navrhoval podobu superhrdinských figur. Do her začal fušovat v roce 2008 a během let na volné noze se podílel na výtvarné stránce například v Risen 2, Space Marine, The Witcher 2, Assassin's Creed III či The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena.

V roce 2011 se na plný úvazek upsal BioWare, kde tvořil koncepty a navrhoval postavy pro Mass Effect 3 nebo Dragon Age: Inquisition. O rok později zakotvil v PlayStationu, pracoval na Infamous: Second Son či The Order: 1886. Dalších devět let pak strávil s Sony Santa Monice, jako přední výtvarník se podílel na God of War a jako výtvarný šéf pak na God of War Ragnarök.

Má zkrátka portfolio, jaké by mu mohla drtivá většina umělců jen závidět, a když minulý měsíc Santa Monicu opustil, velmi pravděpodobně nouzí o nabídky dalšího zaměstnání opravdu netrpěl. Na první dobrou je proto možná trochu překvapivé, kam nakonec zamířil – do Netflix Games, herní divize populární streamovací služby.

I’m happy to announce that I’ve joined Netflix to develop a new original IP AAA game. I’m really excited to build a team and to work with the amazing Joseph Staten, Jerry Edsall and Chacko Sonny to bring a new world to life ❤️ pic.twitter.com/RQVDr0b1zs