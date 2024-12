Výtvarný šéf God of War se nově uhnízdil v Naughty Dog

10. 12. 2024 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vývojář Raf Grassetti, který z pozice hlavního výtvarníka dohlížel na grafický ráz God of War z roku 2018 a coby výtvarný šéf na předloňský Ragnarök, nastupuje do studia Naughty Dog. Předtím krátce působil v říjnu uzavřeném herním studiu pod Netflixem, které pracovalo na zrušené AAA hře.

Grassetti do Sony Santa Monica jako grafik nastoupil v roce 2013. Loni v květnu po deseti letech oznámil svůj odchod do Netflix Games, kam se vydal mimo jiné společně s kreativním ředitelem Halo Infinite Josephem Statenem, producentem Overwatche Chackem Sonnym či s bývalým technickým ředitelem studia Coalition, Jerrym Edsallem.

Jejich působení v Netflixu nicméně nemělo dlouhé trvání, streamovací služba letos v říjnu projekt zařízla a studio rozpustila, aniž bychom z chystané hry cokoliv zahlédli, nebo se jen doslechli, o co mělo jít.

Zatímco Grassetti po osmnáctiměsíční pauze vyměnil jedno studio Sony za jiné, spekuluje se o tom, že se ke starým pořádkům vrátil i výše zmíněný Staten. Na základě uzavření výběrového řízení na kreativního ředitele pro Halo krátce po konci herního studia Netflixu se měl i on údajně vrátit na svou někdejší pozici.

„Jsem nadšený, že se připojuji k úžasnému týmu a projektu v Naughty Dogu, a že jsem zpátky u PlayStationu,“ uvedl Grassetti na Instagramu. „Připojuji se k Neilu Druckmannovi a jeho týmu coby výtvarný ředitel, abych pomohl s tvorbou příští velké hry. Velké díky všem, kdo se o to zasloužili, i všem mým přátelům ze sesterských studií. Nemůžu se dočkat, až se budu moct podělit o víc.“

Onu „příští velkou hru“ z dílny Naughty Dogu stále obestírá tajemství. Po loňském zrušení multiplayerového titulu ze světa The Last of Us studio nepracuje na ničem oficiálně oznámeném. Víme jen, že vyvíjí víc než jednu ambiciózní, zbrusu novou singleplayerovou hru.

Z Druckmannových náznaků můžeme odvozovat, že mezi nimi nechybí The Last of Us: Part III, ještě předtím se ale objevily také spekulace, že studio pracuje na fantasy hře pod zcela novou značkou. Na konkrétnější informace o chystaných titulech i Grassettiho poli působnosti si ale budeme muset ještě počkat.