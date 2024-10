Netflix zavírá AAA studio, které mělo pracovat na vysokorozpočtovém RPG

22. 10. 2024 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Streamovací služba Netflix se už před nějakým časem rozhodla fušovat i do her. Kromě toho, že na mobilní telefony portuje hry, pracovalo studio jménem Team Blue i na vysokorozpočtovém RPG. Jenže ještě předtím, než jsme o neoznámeném titulu cokoliv hodnotného vůbec slyšeli, se studio zavírá. Vyplývá to z newsletteru novináře Stephena Totila.

„Studio známé jako Team Blue mělo rozbít styl, jakým Netflix proniká do herního průmyslu a jeho ambice. V posledních letech kvůli tomu do firmy přetáhli z Blizzardu Chacka Sonnyho, producenta Overwatche, Josepha Statena, kreativního ředitele značky Halo v Bungie a 343 Industries, i Rafaela Grassettiho, který deset let pracoval v Santa Monice třeba na sérii God of War,“ dává nám Totilo kontext a jedním dechem dodává, že žádný z výše jmenovaných už v „modrém týmu“ nepracuje, protože studio v říjnu zaniklo.

Kromě mobilních her, které si můžete bezplatně stáhnout, pokud si předplácíte Netflix, se streamovací platforma v posledních letech zaměřuje i na seriálové adaptace herních značek. Zhlédnout tam můžete například anime Cyberpunk: Edgerunners, Castlevania nebo Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, chystá se také animovaný seriál Splinter Cell: Deathwatch.

Koncem jednoho studia a AAA RPG ale snahy o vývoj vlastních her v Netflixu nekončí. V červenci streamovací gigant a jeho spřátelená studia pracovala na víc než 80 titulech, zánik Teamu Blue ale naznačuje, že ty vysokorozpočtové mohou být velké sousto i pro firmy se zkušenostmi z filmových a seriálových produkcí.