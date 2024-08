Vězeňský manažer Prison Architect 2 se odkládá na neurčito

O přicházející vlně odkladů jsme sice včera psali v souvislosti se Stalkerem 2 a možností, že fantasy RPG Avowed od Obsidianu dorazí až příští rok, ještě před touto eventualitou ale se změnou termínu vydání přichází Paradox. Vydavatelství na svých sociálních sítích oznámilo, že chystané pokračování simulátoru správy věznice, Prison Architect 2, odkládá na neurčito.

Hra měla po dvou předchozích letošních odkladech termín vydání stanovený na 3. září. Ani tehdy ale nedorazí. Po interních testech tvůrci usoudili, že musí ještě zapracovat na optimalizaci, stejně jako na množství obsahu.

Hello Architects,

We have some difficult news to share: unfortunately, we will not release Prison Architect 2 on September 3rd. Read our entire statement here: https://t.co/PATj3GK9xN pic.twitter.com/kLHniAhU9n