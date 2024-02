Šéf Paradoxu není spokojen s vlastními hrami, byť mu tržby rostou

8. 2. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Generální ředitel společnosti Paradox Interactive Fredrik Wester označil rok 2023 za přelomový a v poslední zprávě pro investory si pochvaloval rekordní příjmy i silnou hráčskou základnu přesahující šest milionů lidí. Navzdory tomuto úspěchu ale Wester vyjádřil nespokojenost s provozním ziskem, který ovlivnily značné odpisy, a přiznal, že kvalita posledních vydaných titulů nesplnila očekávání.

Ve čtvrtém čtvrtletí měl Paradox 72% nárůst tržeb, především díky titulům jako Cities: Skylines II a Crusader Kings III. Provozní zisk však klesl o 49 % kvůli odpisům, za které může The Lamplighters League. Sice jde o velice slušnou (Metacritic skóre 73) a sympatickou hru, která ale ve výsledku dokonale zapadla a šlo o totální komerční propadák.

Mezi novinky vydané během posledního čtvrtletí patřily Cities: Skylines II a The Lamplighters League spolu se Star Trek: Infinite a různými DLC pro stávající tituly. Paradox ve zprávě vypíchnul zejména Arms Against Tyranny k Hearts of Iron IV, Legacy of Persia ke Crusader Kings III, King of Kings pro Europu Universalis IV, Astral Planes ke Stellaris, Empire & Ashes k Age of Wonders 4, Colossus of the South k Victorii 3 a Amelia the Queen pro Across the Obelisk.

Navzdory problémům, včetně ukončení spolupráce s Harebrained Schemes, zůstává Paradox finančně silný, s celoročním růstem tržeb o 34 % a poklesem provozního zisku odrážejícím strategické úpravy. Snad to tedy nebude znamenat nějaké větší vlny propouštění a snad se chystané tituly, v čele s nedávno oznámeným Prison Architect 2, podaří. Kriticky i komerčně.