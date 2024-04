Vězeňský manažer Prison Architect 2 se kvůli komplikacím při vývoji povážlivě odkládá

20. 4. 2024 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od vydání přelomové budovatelsko-manažerské strategie Prison Architect uběhlo již více než 8 let a touto dobou jsme podle původního plánu měli už téměř měsíc hrát jejího nástupce Prison Architect 2.

Jenže tvůrci zjistili, že oznámené datum vydání 26. března nestíhají a vydavatel Paradox proto přistoupil k odkladu na 7. května. Jenže ani tehdy to nakonec nedopadne a hra se proto ještě jednou (a doufejme, že už opravdu naposledy) odkládá.

Tentokrát je skok v měsících ještě razantnější, jelikož se se hrou nově počítá až 3. září tohoto roku. Na vině tohoto odkladu jsou problémy se stabilitou a využitím paměti na slabších konfiguracích.

„Nedávno jsme provedli několik testů stability naší nejnovější verze hry a zjistili jsme, že se příliš často objevují neočekávané problémy, zejména na konfiguracích s nízkými specifikacemi. Jakmile jsme problém identifikovali, začali jsme pracovat na zlepšení využití paměti. Celkově vzato bylo úsilí úspěšné a na počítačích i konzolích se slabší konfigurací jsme zaznamenali zlepšení,“ prozradil Paradox webu Eurogamer.

Nicméně tato oprava měla dominový efekt na zbytek hry. Ta teď sice běhá lépe na méně výkonných zařízeních, ale zase začala padat na těch výkonnějších, takže vývojáři museli řešit nový problém, místo aby se věnovali finálnímu odlaďování hry.

Paradox se ze všech sil snaží vyhnout tomu, aby po Cities Skylines II vydal další rozbitou hru, za jejíž stav by se musel omlouvat. Což jistě ocení každý, kdo se na Prison Architect 2 třese už tolik let. Tak snad další opravy už nepovedou k dalším chybám a po letních prázdninách se konečně pustíme do výstavby 3D věznic pro ty nejhorší obyvatele naší planety.