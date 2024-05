Prison Architect 2 dokončí nový tým. Původní se nedohodl s vydavatelem

15. 5. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Paradox Interactive se po devítileté spolupráci loučí se studiem Double Eleven, které pracovalo na manažerské strategii Prison Architect 2. V tiskové zprávě uvádí, že se jim z obchodního hlediska nepodařilo najít společnou řeč a dohodnout se tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

Studio Double Eleven k populárnímu vězeňskému tycoonu poprvé přičichlo před pěti lety, kdy si ho Paradox najal kvůli portům Prison Architecta pro konzole. Původní autoři, studio Introversion Software, tehdy odprodal vydavatelství práva a Double Eleven převzali vývojářské otěže – vydali deset rozšíření a vyvíjeli Prison Architect 2, tentokrát kompletně ve 3D.

Pokračování tvůrci oznámili teprve v lednu, od té doby ho už ale stihli dvakrát odložit. Původně mělo vyjít v březnu, poté došlo k odkladu na květen a posléze na září. Hra sice už na všech platformách prošla certifikací, což znamená, že by měla být téměř hotová, podle Paradoxu ale příliš často docházelo k neočekávaným problémům.

zdroj: Paradox Interactive

Právě úspěšným procesem certifikace ale studiu Double Eleven skončila smlouva s vydavatelstvím Paradox Interactive. Vývoj nyní převezme podpůrné brazilské studio Kokku, které se na hře v tandemu s původním týmem podílelo od podzimu.

Dosavadní šéf vývoje z Double Eleven, Gaz Wright, v rozloučení na Redditu doplnil, že Kokku nad projektem převzalo kontrolu už letos v lednu – technicky vzato na něm patrně tým nepracoval už ve chvíli, kdy Paradox Prison Architect 2 oficiálně oznámil.

Problematický vývoj pokračování vězeňské strategie navazuje v Paradoxu na poněkud nešťastnou tradici. S potížemi, odklady a výměnami studií se už několik let potýká i Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, loni se po komerčním neúspěchu tahovky The Lamplighters League s vydavatelstvím rozešlo studio Harebrained Schemes.

Podzimní vydání budovatelské strategie Cities: Skylines II se zase neobešlo bez problémů s optimalizací a studio Colossal Order na neurčito pozastavilo vývoj dodatečného obsahu, aby mohlo dokončit nepřiznaný předběžný přístup. Snad se Paradox v tomto ohledu už trochu poučil a Prison Architect 2 vyjde ve formě, za kterou se tvůrci nebudou muset stydět.

Prison Architect 2 má v této chvíli termín vydání naplánovaný na 3. září pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.