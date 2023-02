Veteráni z Respawnu zakládají vlastní studio Wildlight Entertainment

Ostřílení hoši a dívky herního průmyslu zakládají vlastní studio, které pracuje na zbrusu nové akční značce. Skupina bývalých zaměstnanců Respawn Entertainment, které má na triku převážně zběsilé střílečky Apex Legends a Titanfall, ale třeba i Star Wars Jedi: Fallen Order, si odešla plnit sny takříkajíc po svém. Na Twitteru to oznámil vedoucí nového studia a jeho hlavní designér v jedné osobě, Chad Grenier.

For the last year, I've been hard at work creating a new game studio comprised of some of the most amazing developers from my previous time on CoD, Titanfall, and Apex Legends. Today we get to announce Wildlight Entertainment @WildlightEnt pic.twitter.com/hYRTlj8QfP