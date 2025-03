Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se přes sliby o jarním vydání znovu odkládá

26. 3. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na návrat do temného upírského světa v RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si počkáme o něco déle. Vydavatelství Paradox Interactive oznamuje další odklad, kdy se vydání hry momentálně chystá na říjen 2025, ačkoliv se studio The Chinese Room loni v říjnu dušovalo, že stíhá první polovinu letošního roku.

Podle výkonného viceprezidenta značky World of Darkness, pod níž svět Vampire: The Masquerade spadá, a zároveň výkonného producenta Marca Behrmanna se vývojáři snaží zajistit, aby hra splnila vysoké technické standardy, které od ní publikum očekává. Zároveň do hry od posledního vývojářského deníku přidali více možností, dodali hloubku příběhu a také se věnovali roli společníka Fabiena v hlavní příběhové linii.

„Jsme odhodlaní hru vydat, ale věříme, že dosažení technické kvality je důležitější než držet se pevně stanoveného data,“ uvádí Paradox v oficiálním prohlášení. „Hra je momentálně ve finální fázi vývoje, kdy jsme vzali v potaz zpětnou vazbu od komunity.“

Přestože přesné datum zatím neznáme, Behrmann slibuje, že Bloodlines 2 dorazí v říjnu, až bude stabilní a bez zásadních chyb, které by mohly narušovat herní zážitek.

Jde o druhý odklad od chvíle, kdy vývoj před dvěma lety převzalo studio The Chinese Room. Původně mělo upírské RPG pod jejich taktovkou vyjít koncem roku 2024, ze kterého se stala první polovina 2025. Tehdy Paradox tvrdil, že hru mohl vydat v původním termínu, ale delší čas na dodatečné testování a úpravy zajistí lepší finální produkt.

Odklady a problémy ale nejsou u Paradoxu ničím novým. Společnost má v posledních letech na kontě několik neúspěšných projektů, což loni přiznal i CEO Fredrik Wester: „Je jasné, že jsme u několika projektů učinili špatná rozhodnutí… a to se musí změnit.“

Bloodlines 2, původně oznámené už v roce 2019, bylo dokonce téměř zrušené, než se vývoje ujali The Chinese Room. Mezitím Paradox zrušil svůj simulátor života Life by You, který měl představovat konkurenci pro sérii The Sims od EA. Odkladu na neurčito se potom dočkal Prison Architect 2. Snahy o resuscitaci pak nadále probíhají u budovatelské strategie Cities: Skylines II, jejíž konzolové verze jsou rok a půl po vydání PC verze stále v nedohlednu kvůli hardwarovým omezením.

Ačkoliv tak Paradox slibuje kvalitu a stabilitu, jeho historie rozhodně nesvědčí o bezproblémovém vývoji. Snad tedy čekání na Bloodlines 2 bude nakonec stát za to.