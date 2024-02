První pořádné záběry z hraní Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vás na zadek asi neposadí

1. 2. 2024 15:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Vydavatelství Paradox Interactive a vývojářské studio The Chinese Room ukazují nové záběry z hraní Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, které vypadají tak nějak všelijak. Včerejší odhalení s komentářem tvůrců prakticky poprvé od prvního oznámení hry v roce 2019 podrobněji představuje nové herní mechanismy, kdy vás tvůrci provedou jednou misí z počátku hry a zdůrazňují styl boje akčního RPG z pohledu první osoby.

Hlavní hrdinka Phyre, členka klanu Brujah, se vydává do skladiště v Seattlu, kde používá brutální přístup typický právě pro zmíněný klan. Jak se můžete přesvědčit sami ve videu, hratelnost působí familiárně. Je tu klasická kombinace plížení, odvádění pozornosti, prozkoumávání prostředí či dialogů, a když se začne domeček z karet sypat, tak i rychlé akce.

Výsledek nevypadá vyloženě špatně, ale poněkud obyčejně. Tvůrci z The Chinese Room stojí před nelehkým úkolem, protože první díl, jakkoliv byl příšerně zabugovaný a de facto nedodělaný, se stal klasikou a i pro mě osobně jde o jednu z nejlepších her vůbec. A to, co teď vidím v prvním pořádném odhalení hratelnosti ve dvojce, na mě působí přinejlepším kompetentně. Což bych za kompliment spíše nepovažoval.

Kreativní ředitel Alex Skidmore z The Chinese Room popisuje hratelnost jako strategický a atmosférický zážitek, přičemž zdůrazňuje důležitost hráčských voleb při utváření vztahů a herního světa.

Aktuálně jsme dostali jen a pouze Brujah, ale v dohledné době nás nemine ani představení ostatních klanů: Banu Haqim, Ventrue a Tremere, z nichž každý má jedinečný herní styl a své vlastní disciplíny.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se má dostat na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S letos na podzim. Uvidíme, jestli se tvůrcům z The Chinese Room podaří zachránit očividně utrápenou hru, kterou dostali na starosti po vývojářích z Hardsuit Labs. Držme palce.