Jak budou vypadat Bloodlines 2 pod novým vedením?

21. 9. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Uvidíme, zda pohnutý, bolestivý a problémy provázený vývoj upírského RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 konečně nabral správný směr. Projekt už jednu dobu dokonce balancoval na hraně zrušení, k němu však nakonec nedošlo a vydavatelská společnost Paradox se místo toho rozhodla práci na titulu svěřit novému studiu. Dlouho pak tajilo, o jaké tvůrce jde, ale nyní už víme, že ve vývoji Bloodlines 2 pokračuje tým The Chinese Room.

Z volby studia mám mírně ambivalentní dojem. The Chinese Room mají v portfoliu skvělé příběhovky Dear Esther a Everybody's Gone to the Rapture, v nichž dokázali, že zpracování narativní stránky mají v malíku. A kvalitní vyprávění samozřejmě patří k základním stavebním kamenům každé dobré hry na hrdiny.

Jenže dříve či později musí v upírském RPG dojít i na násilí či konflikt, což je pro tvůrce zcela neprobádané území – v jejich předchozích hrách se prakticky nebojovalo. Dokážou s grácií vystoupit z komfortní zóny a přijít s kvalitním soubojovým systémem?

V příspěvku zveřejněném na stránkách vydavatele sami přiznávají, že práce na Bloodlines 2 je pro ně do jisté míry skokem do neznáma. Krom toho také nastiňují filozofii, se kterou přistupují k vývoji: Hlavní pointa je, aby vás hra opravdu nechala se vcítit do role skutečného upíra. Abyste se cítili jako praví, nesmrtelní a nelidsky silní páni noci.

Má tomu napomoci nejen do detailů propracovaný svět plný příběhů, ale také samotná hratelnost. V nebojových částech hry se autoři prý soustředí na to, aby představované problémy tím či oním způsobem nabízely správná upírská řešení. Aby šly vyřešit tak, jak to dokáže jen upír, jinak řečeno.

Při boji se pak má stěžejním prvkem stát sebevědomí. Nehrajete za žádného vyděšeného dobrodruha, jste nadpřirození noční lovci, kteří s mrazivým klidem sledují svou kořist. Právě tenhle pocit se tvůrci snaží přenést do boje jako takového – noc je váš svět a vy jste v něm páni, nepřátel se nemáte bát, naopak máte děsit vy je.

Na to, jak se podobné ideje podaří přenést do praxe, si však ještě budeme muset počkat. Nic konkrétnějšího ohledně soubojového systému jsme se zatím nedozvěděli, šéfdesignér studia Alex Skidmore už jen závěrem doplnil, že příště si popovídáme o narativních tématech a atmosféře.