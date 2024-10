Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 prý už opravdu vyjdou v první polovině 2025

9. 10. 2024 14:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Zástupce ředitele vydavatelství Paradox Interactive, Mattias Lilja, se v rozhovoru pro server PCGamesN rozpovídal o projektu, který je dost možná prokletý. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oznámil vydavatel v roce 2019 s příslibem, že vyjde v tom následujícím, o pěknou řádku odkladů a jedno střídání vývojářského týmu později tu máme rok 2024 – a stále žádnou vydanou hru.

Lilja se ale nechal slyšet, že si je jistý, že Bloodlines 2 vyjdou, dokonce si je prý celkem jistý, že je stihnou vydat v první polovině příštího roku. „Samozřejmě, když uprostřed vývoje změníte studio, náklady se nahromadí, ale tentokrát jsme projekt svěřili The Chinese Room a vysvětlili jim, jaká je vize, co z ní stihlo vzniknout, ale že ten projekt patří jim. Je jejich, mají velkou míru svobody a dodají hru, která začíná opravdu vypadat tak, jak jsme si ji představovali,“ vyjadřuje zástupce šéfa Paradoxu své naděje.

„Začínám se ohledně Bloodlines 2 cítit jistý, a to je ten důvod, proč jsme projekt nezrušili; myslíme, že jde dokončit a že stojí za to, aby dokončený byl. Zvládneme ho vydat, dokonce si i myslíme, že víme kdy, a doufáme, že se lidem bude líbit,“ dodává Lilja ke hře, nad kterou na rozdíl od mnohých jiných ještě nezlomil hůl.

Zároveň se ale Paradoxu po množství útrap opravdu nechce do potenciálních Bloodlines 3. Příběhové RPG nepatří k jejich obvyklému repertoáru a vydavatelství se teď chce spíše soustředit na žánry, kde si je jistější v kramflecích.

„Pravděpodobně Bloodlines 3 dělat nebudeme, nejspíš bychom našli někoho, komu bychom zapůjčili licenci. Vracíme se k tomu, co opravdu umíme. Kdybych se měl podívat do budoucnosti, na Paradox po Bloodlines 2, někam na konec roku 2025 nebo 2026, myslím, že pochopíte, co tím myslím. V naší budoucnosti vidím spíš grand strategie, manažerské tituly a jim příbuzné hry,“ vysvětluje Lilja, kam se vize vydavatelství po dominu několika nevydařených experimentů (viz Life by You, Prison Architect 2, The Lamplighters League či Cities: Skylines 2) momentálně ubírá.

Nechybělo totiž mnoho, aby se k řadě průšvihů, respektive zrušených projektů zařadily právě i Bloodlines 2. Potom, co si vývoj od zaniklých Hardsuit Labs převzalo studio The Chinese Room, se do velké míry proměnila i samotná hra. Zůstalo původní zasazení v Seattlu během vánočních svátků, místo za upíří novorozeně si ale zahrajeme za Phyre, dávno proměněnou upírku či upíra, kteří se ve washingtonské metropoli probouzejí po víc než staletém spánku.

Při vydání budou k dispozici čtyři hratelné klany – Brujah, Tremere, Banu Haqim a Ventrue, dva další mají posléze dorazit coby DLC. A pokud můžeme věřit Liljovým slovům, dorazí Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S do konce června 2025.