Tahovka The Lamplighters League od Paradoxu je finančním fiaskem

13. 10. 2023 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Minulý týden vyšla tahová strategie The Lamplighters League. Projekt studia Harebrained Schemes, které se může pyšnit videoherním BattleTechem nebo sérií Shadowrun, a vydavatelství Paradox Interactive lákal na stylové pulpové dobrodružství se zlodějíčky, temnou sektou a okultismem. Docela zajímavá premisa, kterou se vůbec nepovedlo prodat.

Paradox pouhý týden po vydání oficiálně přiznal, že se jedná o finanční zklamání, na kterém společnost ztratí značnou částku. Náklady na vývoj ve výši 29 milionů dolarů (zhruba 677 milionů korun) se ani zdaleka nepodaří pokrýt a společnost očekává ztrátu okolo 22,7 milionů dolarů (téměř 530 milionů korun).

Zkrátka strategie zcela „proletěla“ pod radarem hráčů. Na Steamu se v době psaní článku vyskytuje pouhých 160 uživatelských recenzí, což je na projekt této velikosti málo. Současně je hra dostupná v rámci služby Game Pass, což prodejům také mohlo ublížit, i když Microsoft do kasičky studia na oplátku určitě také přispěl.

„The Lamplighters League je zábavná hra s mnoha silnými stránkami. Přestože vidíme docela pozitivní čísla hráčů v předplatitelských službách, komerční přijetí bylo příliš slabé, což je upřímně řečeno velké zklamání. Herní projekty jsou ze své podstaty vždy riskantní, ale nakonec se nám nezadařilo tak, jak by mělo. Je to bolestivé, o to více nás to nutí bojovat a lépe pracovat,“ okomentoval neúspěch Fredrick Wester, ředitel Paradox Interactive.

Neúspěch ale dost možná očekával. Už v červenci vývojářské studio propustilo zhruba 80 % svých zaměstnanců. Na informaci upozornil fanouškovský twitterový účet Art of Battletech & Mechwarrior. Navíc se mluví o tom, že celek chtěl vytvořit druhý BattleTech, Paradox však projekt zamítl, protože nevlastní potřebnou značku a musel by za její licencování platit Microsoftu. Otázkou je, jestli by se nakonec nejednalo o lepší, méně ztrátovou cestu.

Pokud chcete na vlastní kůži zjistit, jestli je neúspěch oprávněný, The Lamplighters League si můžete zahrát na PC, Xboxu Series X/S a Xboxu One.