Vyšla stylová tahovka The Lamplighters League od autorů Shadowrun

4. 10. 2023 12:14 | Novinky | autor: Jan Slavík

Alternativní třicátá léta, svět ohrožený temnou sektou a poslední naděje v podobě tisíce let starého tajného řádu, který se snaží překazit její zlovolné plány? Přivítejte The Lamplighters League, příběhovou tahovou strategii od studia Harebrained Schemes.

Tvůrci se mohou pochlubit nabitým portfoliem, v jehož popředí se skví především skvělá trilogie Shadowrun. Psaní poutavého příběhu, tvorbu zajímavého světa i představení zábavného tahového boje by tvůrci tedy měli mít v malíku a novinka, která se o všechny tři prvky naplno opírá, proto stojí za zvýšenou pozornost.

The Lamplighters League vám předá velení nad partou svérázných dobrodruhů, zlodějíčků a mizerů se zlatým srdcem, která se bude muset postavit svět objímající hrozbě. Nepůjde ale jen o záchranu lidstva, zápletku by měly pohánět hlavně samotné charaktery postav, jejich osobní motivace a související sekvence menších příběhů. Rozbor duší vašich hrdinů ale nesmí zabrat moc dlouho, protože hodiny tikají a soudný den se blíží.

Fakt, že nešéfujete zrovna jednotce vtělených ctností, by se pak měl promítnout i do samotné hratelnosti – namísto přímého konfliktu můžete nejdřív opatrně obhlédnout potenciální bojiště, připravit ho dle libosti a nachystat tolik podpásovek, co jen hrdlo ráčí. Za čestný útok ze zálohy a dýku vraženou mezi obratle vás tu nikdo odsuzovat nebude, právě naopak.

Do závodu s koncem světa se v The Lamplighters League můžete pustit na PC, Xbox Series X/S a Xbox One. Plný nákup vyjde na 50 eur, ale hra je také k dispozici v rámci Game Passu. Hru na Steamu prozatím zhodnotilo 32 hráčů, od nichž si odnesla skóre 81 % pozitivních verdiktů. Agregát Metacritic pak ukazuje průměr hodnocení 77 ze 100 od 12 kritiků.