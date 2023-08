Autoři Battle Brothers představují tahové sci-fi Menace. Očekávejte podobnou obtížnost, ovšem s novými prvky a kulisami

22. 8. 2023 14:44 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Overhype Studios, které stojí za návykovou tahovou strategií Battle Brothers, se ve svém dalším projektu rozhodlo opustit kulisy (pseudo)historického fantasy a přejít do vzdálené budoucnosti, ve které hrdinní reci likvidují mimozemský potěr.

Jejich novinka se jmenuje Menace a hráče s útočnou jednotkou Republic Marine Corps pošle do vzdálené izolované soustavy, ve které se začíná objevovat nová mimozemská hrozba. Ta postupně nabírá takové velikosti, že k jejímu úspěšnému poražení bude potřeba pod své vedení sjednotit znesvářené strany, aby se spojily proti společnému nepříteli.

zdroj: Hooded Horse

Kromě přechodu do sci-fi lokací se tvůrci také přesouvají do 3D prostředí. To podle nich má pomoci s tím, aby jednotlivá velkolepá bojiště přinášela lepší iluzi života. Hlavní základnou vám ale bude křižník TCRN Impetus, který vaše jednotky převáží mezi jednotlivými planetami a misemi či poskytuje vzdušnou podporu. Také si ho postupně vylepšujete, což vám odemkne nové možnosti.

Čas nicméně tiká a nebude ve vašich silách odpovědět na všechna nouzová volání pozemních frakcí. Na tomto místě do popředí přichází volby, na jejichž základě si budujete vztah se spojenci. Čím lepší bude, tím je pravděpodobnější, že vám při vašem snažení pomohou. Například dobré vztahy s obchodníky odemknou lepší výbavu, zatímco technici nabízí přístup k dodatečným vylepšením lodi. Vždycky ale máte možnost nakupovat na černém trhu.

Ten největší, nikdy nekončící křest ohněm se ovšem bude odehrávat na bojišti. Střety mají být tvrdé a nekompromisní. Nejen, že se po vás vyžaduje pořádná taktika a využívání všech dostupných možností, ale navíc je potřeba se popasovat s omezenými zásobami. Proto s nimi musíte chytře nakládat.

Nicméně o variabilitu nebude na bojišti nouze. Nasadit půjde různé kusy těžké vojenské mašinerie, do které patří tanky či mechové. Nedílnou součástí každé jednotky je ale i pěchotní četa, kterou lze vyzbrojit bohatým výběrem zbrojí i zbraní.

Velký důraz se v tomto případě dává na individualitu. Každý pěšák, každá jednotka je člověkem, který má svá vlastní očekávání a ambice. Mezi výsadky si tak s jednotlivými postavami můžete popovídat, čímž si o nich zjistíte dodatečné informace a zvednete morálku, která hraje velkou roli na bojišti i mimo něj. Jednotlivé čety i velitelé se navíc postupně vylepšují a otevírají si různé perky a schopnosti.

Aby vás tvůrci u obrazovek udrželi co nejdéle, každý průchod hrou bude do velké míry odlišný. Mise se procedurálně generují, vybavení je nekonečně mnoho a postavy se vždy vybírají z jedné obrovské množiny. Vždycky se proto před vás postaví unikátní výzvy, proti kterým použijete rozličných postupů.

Menace vyjde v průběhu příštího roku na PC.