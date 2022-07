Tvůrci Warframe oznámili výborným filmečkem novou hru Soulframe

18. 7. 2022 10:51 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Digital Extremes o proběhlém víkendu pořádalo svůj každoroční TennoCon, během nějž se odhalují novinky pro stále populární hru Warframe. K těm se ještě dostaneme v samostatném článku, ale teď a tady si posvítíme na největší překvapení celého TennoConu – nově oznámenou hru Soulframe.

Název napovídá, že novinka by měla mít co do činění s Warframem a žánrem soulslike, ale obojí se nám potvrdí či vyvrátí až časem, jelikož informací při oznámení není mnoho a záběry z hraní chybí. Přesto se je na co koukat. Tvůrci totiž představili hru šestiminutovým filmečkem, který dobře navozuje atmosféru, vzbuzuje zvědavost a umí nalákat.

Soulframe bude dávat do popředí spojení člověka s přírodou, proto se budete značnou část videa koukat na odhalený zadek zbídačeného muže, který je popraven (ale nezabit) tajuplnou ženou. Ta vteřinu před vykonáním aktu pronese: „Pamatuj, že jsme rodina“.

Posléze dojde na velmi rychle vyřízenou potyčku se třemi vojáky, která nám prozrazuje, že ve hře nebudou chybět meče, jakási magie a možnost nechat nepřátele zkamenět. A že bychom měli vlastního mazlíčka v podobě obrovitého vlka? Trailer vyvolává nemálo otázek…

zdroj: Digital Extremes

O Soulframe v tuto chvíli víme, že bude free-to-play akčním MMORPG s kooperací. Tvůrci se inspirovali v dílech jako Nekonečný příběh, Princezna Mononoke a samozřejmě ve hrách od FromSoftware, přičemž – paradoxně vzhledem k názvu hry – není soulsová hratelnost tím hlavním ani prvotním nápadem.

Pro další informace musíme do rozhovoru s Washington Post. Pro tento deník se rozpovídal Steve Sinclair, bývalý šéf vývoje Warframe, který má nově na starosti projekt Soulframe. Uvedl, že Soulframe není pokračováním, ale spíš sestrou Warframe, přičemž kde Warframe vsází na palné zbraně, tam Soulframe upřednostňuje ty chladné, a kde je Warframe velmi svižnou akcí, tam Soulframe poskytuje pomalé a těžké souboje.

zdroj: Digital Extremes

Svět hry Soulframe bude otevřený podobně jako planety z posledních rozšíření Warframe a nebudou zde chybět procedurálně generovaná podzemí. Sinclair se dále netají tím, že hru oznamují opravdu brzy, neboť je ve velmi rané fázi vývoje (první myšlenky na ni se začaly utvářet teprve v roce 2019).

Nicméně to nemá být tak, že o ní teď roky neuslyšíme. Tvůrci chtějí Soulframe vyvíjet spolu s hráči, mají v plánu mluvit o vývoji na streamech a ti nejzapálenější z komunity by si ranou verzi hry mohli vyzkoušet už do jednoho roku. Datum vydání pro všechny ale nebylo ani naznačené, stejně jako platformy.

Studio Digital Extremes je sice známé hlavně hrou Warframe z roku 2013, ale pravdou je, že je docela plodné. Po vydání Warframu dokončilo další tři hry – Star Trek: The Video Game, Sword Coast Legends a The Amazing Eternals. Poslední jmenovaná byla pro neúspěch v beta testech zrušená.

Digital Extremes rovněž vydává hry jiných studií. Naposledy to byla hra Survived By v roce 2018 od dnes již zavřeného studia Human Head, tvůrců série Rune či původního Prey. V rámci víkendového TennoConu bylo rovněž oznámeno, že Digital Extremes vydají neoznámenou hru studia Airship Syndicate, tvůrců Battle Chasers: Nightwar, Darksiders Genesis a Ruined King: A League of Legends Story.