Warframe se rozrůstá už o třetí, tentokrát pekelný otevřený svět na Deimosu

26. 8. 2020 11:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Warframe je navzdory svému stáří (7 let!) stále jednou z nejpopulárnějších her na Steamu. V době psaní článku okupuje pátou pozici s 88 tisíci hráčů ve hře, a je tak porážen pouze aktuálním fenoménem Fall Guys a stálicemi PUBG, Dota 2 a Counter-Strike: Global Offensive. A když máte tak obrovskou základnu hráčů, děláte vše pro to, aby se neustále bavili něčím novým. Třeba dalším otevřeným světem.

Update Heart of Deimos přináší novou oblast Cambion Drift, jejíž pekelné prostředí plné pokřivených tvarů a ještě křivějších bytostí se na delší dobu stane vaším novým hřištěm. V příběhu se pokusíte pomoct Matce a jejím věrným posluhovačům Loidovi a Otakovi přijít na kloub zdejšímu zamoření krvelačnými bestiemi, které umí jenom zabíjet a ničit.

Zároveň budete hledat části zničeného warframu Xaku, který časem třeba dáte dohromady a na kterém je mimo jiné zajímavé to, že byl od začátku do konce vyvíjený komunitou hry.

zdroj: Digital Extremes

S novým nebezpečím a rozlehlou oblastí vám vypomohou dvě nová šikovná vozítka. Jedním z nich je Necramech, docela obyčejný mech se slušnou palebnou silnou a obranou. Druhým je hmyzí kluzák, který není jen svižným přibližovadlem, ale i novou zbraní.

Vlastně všechny K-Drive a Velocipody všech otevřených světů jsou s příchodem tohoto updatu opatřeny zbraněmi. K dalším novinkám patří nové zbraně, update systému Helminth, nový úvod pro nováčky a další prvky včetně placeného obsahu, o kterých se dočtete první poslední v oficiálním blogovém příspěvku.

Update Heart of Deimos pro Warframe je právě teď dostupný zdarma na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One a později v tomto týdnu doputuje i na Switch.