Tvůrci Seven chystají temné RPG Project Vitriol, největší hru v historii 11 bit studios

17. 6. 2022 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

11 bit studios už dávno není jen vývojářem her This War of Mine, Frostpunk a nově také The Alters. Funguje i jako vydavatel mnohých titulů, přičemž některým i vypomáhá s vývojem skrze svou dceřinou společnost External Developments. To je také případ nejnovější hry s pracovním označením Project Vitriol, která je tím nejambicióznějším projektem pod křídly 11 bit.

Za Project Vitriol stojí primárně studio Fool’s Theory, které dosud vytvořilo jen jednu vlastní hru – ucházející Seven: The Days Long Gone. Jinak působí coby výpomocné studio u her Baldur’s Gate III, Gord, Outriders a Divinity: Original Sin II.

Jeho chystaný Project Vitriol je v tuto chvíli obehnaný tajemstvím. První teaser nám toho mnoho neprozrazuje, a to proto, že k plnohodnotnému představení hry teprve dojde během tohoto léta. Už teď ale víme, že půjde o temné RPG řízené příběhem s morálními volbami, které se bude točit okolo esoterické stránky naší reality.

„Příběh začíná v místě a čase, kde a kdy se setkávají realita, folklór, energie a mysticismus: Ve Varšavě na počátku dvacátého století, v době carského Ruska,“ prozradil šéf projektu a studia Fool’s Theory Jakub Rokosz.

Vydavatelství 11 bit studios prozradilo, že na vývoj hry Project Vitriol byl vymezen rozpočet 89 milionů korun, což z něj činí největší a nejambicióznější projekt studia. Rozpočet umožní mimo jiné plnohodnotný dabing a motion capture pro animace postav. Více se o Vitriolu dozvíme během několika týdnů.

Oznámení doprovází slevová akce vydavatelství 11 bit studios na Steamu. Ve slevě jsou nejen zmíněné vlastní hry studia spolu s prapůvodní sérií Anomaly, ale i jimi vydané hry Moonlighter, Children of Morta, Beat Cop, Tower 57 a SpaceCom.

11 bits studios zároveň prozrazují, jak si jejich poslední dvě vydané hry vedou. Akční RPG Children of Morta vydané v roce 2019 prodalo již 1 milion kusů, zatímco akční roguelite RPG Moonlighter z roku 2018 má na kontě 2 miliony prodaných kopií.

11 bit studios vedle Project Vitriol poslouží coby vydavatel i u her The Invincible a South of the Circle, zatímco samo pracuje na Frostpunku 2 a před pár dny oznámené mysteriózní hře The Alters.