V surreálné hře The Alters od tvůrců Frostpunku si pomáháte vlastními klony

13. 6. 2022 10:13 | Novinky | autor: Patrik Hajda

K nejzajímavějším odhalením včerejší PC Gaming Show patřila nová hra studia 11 Bit Studios, tvůrců This War of Mine a Frostpunk. Třetí značka tohoto polského studia se jmenuje The Alters a její první filmeček svým humorem i mrazivou podstatou vyvolává velmi příjemnou zvědavost.

V The Alters hrajete za Jana Dolskiho, který se dobrovolně přihlásil na nebezpečnou vesmírnou misi s cílem najít a získat vzácný prvek zvaný Rapidium, jenž umožňuje vytvářet alternativní verze organické hmoty.

Mise nepůjde podle plánu a Honzova loď ztroskotá na neznámé planetě, čímž se z něj stane jediný její lidský obyvatel čelící nepřátelskému prostředí. Ale ne nadlouho. Janovi brzy dojde, že aby zde přežil a jednoho dne se i vrátil domů, sám na to stačit nebude. Tedy vyzkouší Rapidium sám na sobě.

A tak tu máme hru The Alters, v níž se po povrchu planety prohání obrovské kolo mající ve svém středu jakousi základnu složenou z desítek kójí, které obývají dost možná i stovky Janů. V traileru vidíme útroby jedné z kójí, kde je různých Janů minimálně osm, když počítáme i mrtvého astronauta…

zdroj: 11 Bit Studios

Tvůrce hry Tomasz Kisilewicz v rámci PC Gaming Show prozradil, že se nejedná vyloženě o klony jedna ku jedné. Při použití Rapidia na živou bytost dojde k vytvoření její alternativní verze, tedy každý jednotlivý Jan je odrazem původního Jana, který se ale celý svůj život rozhodoval jinak.

Každý jednotlivý Jan proto má unikátní sadu vlastností a schopností, věří v jiné věci a jinak se chová. Kisilewicz už nezmiňuje, zda tyto alternativní verze přímo ovlivníme vlastními rozhodnutími. Říká ale, že hra bude mít prvky psychologického hororu, thrilleru a tajemna, když bude zkoumat lidské reakce na probuzení se vedle trochu jiného sebe.

To je ostatně taková vizitka studia 11 Bit. Obě jeho předchozí hry byly plné těžkých rozhodnutí pořádně testujících naše morální zásady a nutily nás k přemýšlení i dlouho po vypnutí. A toho samého chtějí tvůrci docílit i s The Alters. Přesto to z traileru vypadá na veselejší hru s pozitivním soundtrackem.

Umím si představit, že Janovy různé verze a jejich chemie povedou k humorným (ale asi i vypjatým) situacím. Ostatně na každého morouse a násilníka se najde nějaký ten pohodář a šprýmař. Tu někdo hraje na kytaru, tu někdo rád objevuje nové chutě. Jak do toho všeho zapadá ovce ze závěrečné obrazovky traileru, opravdu netuším.

V tuto chvíli ale nevíme, jak se The Alters vlastně bude hrát. Uvidíme průřez celé pohyblivé základny a půjde o manažerskou strategii jako v případě This War of Mine? Nebo budeme mít kontrolu na jedním konkrétním či libovolným z Janů z pohledu první či třetí osoby? Na tyto základní informace si ještě musíme počkat. Hra je prozatím oznámená jen pro počítače a neznáme ani odhadovaný rok vydání. Studio zároveň chystá Frostpunk 2.