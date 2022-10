Tvůrci Dusk vyvíjejí CRPG inspirované Falloutem se souboji z pohledu vlastních očí

Studio New Blood Interactive můžete nejlépe znát coby milovníky retra a autory nostalgických stříleček z pohledu první osoby jako Dusk nebo Fallen Aces. Jejich velebení starých her se ale nevztahuje jen na jeden žánr. Série postapokalyptických RPG Fallout předevčírem oslavila 25. výročí od vydání prvního dílu, což jsme si připomněli tematickým článkem a New Blood Interactive pozvedli symbolickou číši odhalením nové hry, která se oslavencem výrazně inspiruje.

Since today marks the 25th anniversary of #Fallout, maybe it's time we show you how we're changing the perspective of combat in @NewBlood's CRPG - and how it differs from our main inspiration. pic.twitter.com/ytFau23hqc