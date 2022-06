Modifikace Fallout: London vyjde příští rok. Nabídne i slony a bicykly

27. 6. 2022 15:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

O modifikaci Fallout: London jsme psali už několikrát a její autoři si to rozhodně zaslouží. Alespoň podle trailerů a dostupných informací to totiž vypadá na zdaleka nejzajímavější Fallout za dlouhou řadu let.

Pokud vás navíc před časem Todd Howard neuklidnil prohlášením, že Fallout 5 je v plánu po vydání The Elder Scrolls VI, můžete se radovat. Mod Fallout: London totiž vyjde příští rok. Šťastní majitelé Falloutu 4 na PC se tak mohou začít připravovat na výlet do ostrovního království, které taktéž schytalo svůj díl jaderné zkázy. I když, po zhlédnutí aktuálního traileru se nemohu zbavit dojmu, že jsou autoři stran jaderné apokalypsy docela optimističtí.

Samozřejmě rozumím tomu, že britské reálie a známá místa metropole jsou primárním lákadlem modifikace a na vyprahlou pustinu a sutiny by hráče nalákali jen stěží, veselé průjezdy kamerou kolem stojícího Big Benu, Toweru, a dokonce i prakticky neporušeného Tower Bridge či ruského kola London Eye mi připomněly mou hlavní výtku vůči moderním Falloutům, které neumí zobrazit to, co se tak skvěle dařilo těm původním. Že totiž v případě jaderné války budou (ne)šťastní přeživší živořit v chajdách z plechu a hlíny a o funkční vlakové přepravě si budou moci leda nechat zdát.

Povzdechy starého fanouška stranou, výlet na ostrovy s sebou samozřejmě přinese také nové nepřátele, zbrusu novou estetiku (protože Vault-Tec v Británii neoperoval, a tak si místo Vault Boye budete muset zvyknout na jiného maskota) a samozřejmě i nový zbraňový arzenál, nové typy zbroje a možná i dopravní prostředek v podobě jízdního kola.

Přesné datum vydání bohužel zatím neznáme, projekt ale můžete sledovat pod tímto odkazem.