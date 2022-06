Total War: Three Kingdoms a FIFA 22 jsou nejnovějšími přírůstky v Xbox Game Passu

27. 6. 2022 12:27 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V květnu jste si stále ještě aktuální ročník Fify mohli vyzvednout v předplatném PlayStation Plus, nyní rozšiřuje nabídku Xbox Game Pass pro PC i Xboxy. Vše nahrává plánovanému updatu, který do aktuální fotbalové jedničky přidá crossplay. Ten vám umožní zahrát si zápas s hráčskou základnou z libovolné platformy, kde FIFA 22 vyšla.

Vedle toho v uplynulém týdnu do předplatného Xbox Game Pass přibyla další silná sestava ve složení Shadowrun Trilogy, Total War: Three Kingdoms a Naraka: Bladepoint. Trojice kyberpunkových RPG Shadowrun před časem vyšla vůbec poprvé na konzolích, až donedávna šlo o exkluzivní počítačovou záležitost. Tahovou strategii Total War: Three Kingdoms naši redakční sérioví experti Aleš a Vašek považují za jeden z těch lepších přírůstků posledních let a Naraka: Bladepoint je čínskou battle royale pro 60 hráčů, která vedle asijské atmosféry láká především na svobodný pohyb.

Kromě toho se do Game Passu brzy připojí také Far Cry 5, konkrétně 1. července. Budete mít možnost v jeho širé Montaně rozprášit křesťanský kult Josepha Seeda. Pokud jste v posledních deseti letech hráli libovolnou hru od Ubisoftu s otevřeným světem, hráli jste v přeneseném smyslu i Far Cry 5, ale kdo jsem já, abych vás po dohrání Valhally soudila?

Nové hry přicházejí, staré hry odcházejí. 30. června z Xbox Game Passu zmizí FIFA 20, tycoon Jurassic World Evolution, příběhová adventura Last Stop a závody MotoGP 20, máte tedy tři dny na náležité dohrání a rozloučení.